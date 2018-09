Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii italieni investigheaza 20 de persoane in cazul podului prabusit din Genova soldat cu moartea a 43 de persoane, conform procurorului general din Genova, Francesco Cozzi, scrie Reuters citat de RomaniaTv.net. O sursa judiciara a informat, de asemenea, ca printre suspecti se afla si angajati…

- Magistratii italieni investigheaza 20 de persoane in cazul podului prabusit din Genova soldat cu moartea a 43 de persoane, conform procurorului general din Genova, Francesco Cozzi, scrie Reuters.

- Experți importanți de peste Oder vor participa la dezbaterea despre despagubirile de razboi. Intalnirea este organizata joi la Varșovia din inițiativa Institutului Occidental (sau de Vest) din Poznan și are loc la o jumatate de an dupa ce miniștrii afacerilor externe, Jacek Czaputowicz și Sigmar Gabriel,…

- THE FINANCIAL TIMES: Guvernatorul Bancii Angliei ar putea sa-și prelungeasca mandatul pana in 2020 ● LES ECHOS: O fosta innotatoare va pregati Jocurile Olimpice. Romanca Roxana Maracineanu a devenit ministrul Sportului in Franța ● THE GUARDIAN- Noua carte a lui Bob Woodward: Trump conduce la Casa Alba…

- LES ECHOS: Cel mai mare IFN britanic intra in faliment.● LE MONDE: La Chemnitz, banuiala de blat intre autoritați și extremiști. ● THE DAILY TELEGRAPH: Boris Johnson: "Scandalul Brexitului nu este despre unde am greșit, ci despre ceea ce nu am incercat". ● FINANCIAL TIMES: Noi proteste in Rusia impotriva…

- Presedintele Donald Trump a criticat dur decizia companiei Harley-Davidson de a transfera o parte a productiei in afara Statelor Unite pentru a evita masurile vamale impuse de Uniunea Europeana, avertizand ca produsele firmei americane vor fi vizate de taxe vamale ale SUA, informeaza Mediafax."Sunt…

- Omul de afaceri Ioan Neculaie va fi eliberat conditionat, dupa ce a stat jumatate de an dupa gratii. Decizia a fost luata de magistratii Tribunalului Brasov. Magistratii Tribunalului Brasov au decis, miercuri dimineata, eliberarea conditionata a omuluid e afaceri Ioan Neculaie, scrie mytex.ro . Magistratii…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat sambata ca summitul G7 de la Malbaie (Canada) a fost un succes si dezbaterile au fost "extrem de productive", dar a adaugat ca le-a cerut liderilor din grup acces echitabil pe piete pentru SUA si sa renunte la practicile comerciale incorecte, relateaza Reuters,…