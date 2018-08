Stiri pe aceeasi tema

- Moartea Arethei Franklin și evoluția lirei turcești sunt de gasit pe prima pagina a tuturor cotidienelor importante. Presa din SUA mai scrie despre eliminarea taxelor pentru mediciniștii de la New York University, germanii despre viitoarea (și demult așteptata) lege a imigrației, francezii despre cum…

- Presa europeana deschide miercuri in general cu subiecte legate de criza Turciei, creșterea ușoara a economiei europene in ansamblu, groaznicul accident din Italia, unde un pod s-a prabușit provocand moartea a peste 35 de oameni- aceastea sunt ingrijorarile principale, urmate de subiecte proprii fiecarei…

- Presa europeana deschide marți in general cu subiecte legate de criza Turciei- aceasta e ingrijorarea principala, urmata de subiecte proprii fiecarei țari. Francezii scriu despre Parcoursup (noua lege privind inscrierea in invațamantul superior), germanii despre implicațiile locale ale scandalului Monsanto,…

- Ne-am propus ca, prin aceasta rubrica zilnica, sa facem o scurta trecere in revista a principalelor subiecte pe care cele mai importante ziare de business (dar nu numai) le trateaza in fiecare dimineața. Am ales ca publicații de referința Financial Times, The Wall Street Journal, Les Echos, Handelsblatt…

- Cel putin 15 persoane si-au pierdut viata in inundatiile si alunecarile de teren din India, ceea ce face ca numarul deceselor provocate de musonul din acest an sa ajunga la aproape 200, potrivit unor surse oficiale preluate de AFP. Alunecarile de teren au provocat decesul a cel putin noua persoane…

- Tinerii nascuti dupa anul 1980 (generatia „millennials”) au devenit cel mai puternic grup de consumatori din lume, preferintele lor modificand profilurile afacerilor in numeroase tari, inclusiv in Statele Unite si in China, desi multi membri ai acestei generatii sunt nemultumiti de societate, comenteaza…

- Cel mai recent summit G7 ar fi trebui sa fie o oportunitate pentru dezamorsarea razboiului comercial mondial. Insa presedintele Donald Trump s-a suparat pe aliatii SUA si cu un tweet a provocat ceea ce un ziar german descrie ca fiind „momentul in care Occidentul s-a destramat”. De atunci, tensiunile…