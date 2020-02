OSCAR 2020 - Brad Pitt, desemnat cel mai bun actor în rol secundar

Brad Pitt a câştigat duminică seară, la Los Angeles, premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar, în cadrul celei de-a 92-a ediţii a galei organizate de Academia de film americană, graţie interpretării sale din lungmetrajul "Once Upon a Time... in Hollywood",… [citeste mai departe]