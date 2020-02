Financial report: UBS îl numește pe Ralph Hamers de la ING ca…

Financial Times: UBS il numește pe Ralph Hamers de la ING ca director executiv. ● Les Echos: Banca Centrala a Suediei testeaza prima criptomoneda naționala. ● The Times: Reforma imigratiei starneste preocupari in randul angajatorilor. Brexit a pus la dispozitia guvernului ocazia de a pune capat liberei circulatii a cetatenilor din UE, pilon al blocului comunitar care a alimentat unul din cele mai ample influxuri de migranti din istoria britanica.