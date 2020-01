Financial report SUA și Iranul au schimbat noaptea trecută mesaje…

Financial Times: Trump anunța masuri economice împotriva Iranului. SUA și Iranul au schimbat peste noapte mesaje de dezescaladare a conflictului prin intermediul Elveției ● Procurorii din Tokyo obțin un mandat de arestare pentru Carole Ghosn ● The Washington Post: Noua Comisie Europeana &"geopolitica&" se confrunta cu provocari formidabile în 2020 ● Știri pe scurt.

Financial Times: Trump anunța masuri economice împotriva Iranului. SUA și Iranul au schimbat peste noapte mesaje de dezescaladare a conflictului prin intermediul Elveției





Donald Trump a semnalat ca SUA…