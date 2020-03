Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, avertizeaza asupra riscului unei confruntari intre fortele turce si ruse in Siria si ii indeamna pe europeni sa ajute la solutionarea conflictului, relateaza AFP. "Asistam la confruntari intre regimul sirian si fortele turce, ca sa nu mai vorbim despre…

- Financial Times: E un vid acolo unde ar fi trebuit sa fie politica externa a UE. Eu întreb: este sistemul adecvat obiectivelor? Chiar acum, amenințarea cea mai mare e politica externa, nu instabilitatea financiara ● Il Sole 24 Ore: Schimbarile climatice vor provoca urmatoarea criza financiara.…

- Intreprinderile din sistemul de furnizare a gazelor naturale din Republica Moldova urmeaza sa fie eficientizate, astfel incat consumatorii sa beneficieze de servicii de calitate. Despre asta a discutat șeful ”Moldovagaz” și președintele Republicii Moldova, Igor Dodon.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan va efectua duminica o vizita in Germania pentru o conferinta internationala despre Libia, au relatat media oficiale turce, citate luni de DPA. Erdogan se va intalni cu cancelarul german Angela Merkel in timpul vizitei sale de o zi, conform postului de televiziune…

- Președintele Klaus Iohannis ar putea promulga proiectul de lege privind dublarea alocațiilor copiilor. Intr-o declarație de presa, susținuta de președintele Iohannis la Palatul Cotroceni, acesta a declarat ca nu se gandește sa refuze promulgarea actului normativ. Șeful statului a precizat ca termenul…

- Igor Dodon sustine ca nu a solicitat sa fie scosi bani din rezerva nationala a Republicii Moldova, dupa ce tot el a afirmat, la postul de televiziune N4, ca ar fi cazul de luat vreun miliard de dolari din rezerva nationala pentru a-l investi in economia tarii, motiv pentru care mai multi politicieni…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) deruleaza in prezent un proiect pentru a implementa, in 2024, cand toate rundele de alegeri vor fi organizate in același an, sistemul de vot electronic și vot prin internet, a anunțat, miercuri, Florin Buica - Mitulețu, președintele AEP, potrivit Hotnews.Florin…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a primit duminica, pentru a doua oara in mai putin de o luna, pe seful Guvernului libian de uniune nationala (GNA), Fayez al-Sarraj, la cateva zile dupa ce evocase trimiterea de trupe turce in Libia in sprijinul acestuia, transmite AFP. Intalnirea, desfasurata…