- Ankara, 4 ian /Agerpres/ - Turcia a anuntat sambata ca doi straini au fost implicati in tranzitul ilegal prin Istanbul al magnatului decazut al industriei auto Carlos Ghosn, care s-a produs in timpul fugii sale din Japonia in Liban din ajunul Anului Nou, relateaza AFP. "Exista doi straini implicati…

- Carlos Ghosn a fugit luni seara din Japonia, unde se afla in asteptarea procesului sau pentru coruptie. Fostul director al aliantei auto Renault-Nissan-Mitsubishi Motors a ajuns la Beirut, in Liban, țara natala a parinților sai, informeaza RFI. El fusese eliberat pe cauțiune, in aprilie 2019, dar cu…

- Fostul presedinte al Nissan Motor, Carlos Ghosn, care se afla intr-un centru de detentie din Japonia, a anuntat, marti, ca a ajuns in Liban, de unde intentioneaza sa discute cu presa in zilele urmatoare, potrivit news.ro."Sunt prezent in Liban. Nu mai sunt ostatic al sistemului judiciar japonez…

- Luca De Meo, actualul CEO al Seat (grupul Volkswagen) ar fi fost numit, potrivit surse din presa franceza, numarul unu al grupului Renault. Potrivit AFP, de fapt, consiliul Régie Nationale a validat într-adevar numirea top managerului la cârma grupului francez care include marcile…

- Mexicul vrea sa aduca amendamente noului acord de liber-schimb cu Statele Unite si Canada privind otelul si aluminiul, a afirmat duminica ministrul afacerilor externe, Marcelo Ebrard, potrivit La Libre Belgique, citat de Rador.Dispozitia privind otelul ar pune Mexicul „într-o situatie…

- Financial Times: Ministerul german al Finanțelor vrea adâncirea uniunii bancare. E neclar daca și Cancelarul e de acord ● Le Temps: Boris Johnson, rugat sa publice un raport despre ingerintele rusesti ● De ce a ajuns Educația la capatul nervilor? ● Il Giornale: Ultima "isprava" a lui…

- Avocații lui Carlos Ghosn au acuzat guvernul japonez ca a conspirat impotriva clientului lor, impreuna cu procurorii și conducerea executiva a Nissan, anunța MEDIAFAX.Citește și: Pensiile și salariile sunt vizate- Masurile propuse de noul Guvern Ghosn, care a fost arestat anul trecut…

- Un mare scandal s-a iscat intre PSD și PNL, dupa ce s-a vehiculat informația ca Volkswagen cauta o noua țara pentru a decschide o fabrica. Opțiunile erau Romania și Bulgaria, iar cei de la PSD acuzau PPE-ul ca direcționeaza investiția catre Bulgaria.Citește și: Se infiripa un mare pol pe stanga…