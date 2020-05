Stiri pe aceeasi tema

- Sefa DSP Suceava a fost inlocuita din functie, la cateva zile dupa ce a explicat public ca numarul uriaș de infectari COVID-19 din județul supranumit Lombardia Romaniei a fost greșit. Manuela Trifan, delegata la sefia institutiei odata cu apariția focarului de coronavirus, a confirmat marți, intr-o…

- India va livra in Europa in jur de 1.000 de tone de ingredient farmaceutic activ (API) pentru paracetamol, a comunicat miercuri organismul de export in domeniu, relaxand controalele la exportul medicamentelor fara prescriptie folosite impotriva simptomelor de COVID-19, transmite Reuters. …

- Prima tara europeana care a relaxat masurile de izolare, Danemarca, a anuntat, joi, ca raspandirea epidemiei de COVID-19 nu s-a accelerat pe teritoriul sau dupa ce Guvernul de la Copenhaga a decis sa ridice gradual restrictiile incepand cu jumatatea lunii aprilie, informeaza Reuters, citata de Agerpres.…

- Persoanele depistate cu coronavirus, dar care nu au simptome și nu au nevoie de asistența medicala, vor fi tratate doar la domiciliu, informeaza Ministerul Sanatații, citat de antena3.ro. Ultimul bilanț arata ca in ultimele 24 de ore au fost confirmate 337 de noi imbolnaviri. Bilantul deceselor este…

- Guvernul polonez ar analiza o nationalizare la scara larga a fondurilor private de pensii garantate de stat (OFE) pentru a dispune de fonduri in plus in lupta impotriva pandemiei de coronavirus, potrivit unor surse din interiorul partidului de guvernamant din Polonia, Lege si Justitie (PiS), citate…

- Financial Times: Aprovizionarea cu alimente din Marea Britanie începe sa dea semne de boala ● Der Spiegel: Raspândirea coronavirusului - Europa de Est se pregatește pentru inevitabil. Multe state din Europa de Est iau masuri drastice împotriva Covid-19 - în parte și pentru ca…

- Persoanele care nu respecta aceasta dispozitie risca o amenda de 15.000 de coroane norvegiene (aproximativ 1.250 de euro) sau, in caz de neachitare a acestei sume, o pedeapsa de 10 zile de inchisoare, potrivit instructiunilor transmise Politiei de Ministerul Public din Norvegia. In fata riscului…

- Cu toate acestea, este posibil ca metoda folosita in China sa nu fie autorizata in Europa. Astfel medicii spera sa fie dezvoltat vaccinul anti-coronavirus decat terapia cu ser. China folosește o resursa pusa la dispoziție chiar de catre epidemia cu COVID 19: pacienții infectați cu coronavirus.…