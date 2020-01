Stiri pe aceeasi tema

- Financial Times: Noul lider al Fortelor Quds din Iran a promis sa alunge SUA din Orientul Mijlociu, în timp ce Teheranul își intensifica amenințarile ca urmare a asasinarii lui Qassem Soleimani ● Les Echos: Șeful Societe Generale se vede unul dintre actorii viitoarei consolidari a sectorului…

- “Am vazut oameni de afaceri care întrebați ce îi nemulțumește în raportul cu bancile au spus ca îi nemulțumește faptul ca banca nu împarte riscurile cu ei. Pai banca nu împarte riscul de creditare, ca nu este investitor. Banca este creditor: ea își ia…

- "In ceea ce priveste criptomonedele, opinia mea este ca acestea sunt periculoase. Sunt active financiare foarte speculative, iar active precum Libra - fie ele sprijinindu-se pe un manunchi de active considerate sigure sau monede - sunt foarte periculoase pentru ca fac parte din logica celor care…

- Investitorii și bancile centrale continua sa achiziționeze aur, pe fondul temerilor unei noi crize mondiale Cererea mondiala de aur a crescut pana la 1.107,9 tone in trimestrul al treilea al acestui an, un avans de 3% comparativ cu perioada similara a anului trecut, a anuntat, marti, Consiliul mondial…

- Economia franceza a depasit asteptarile analistilor, crescand cu 0,3% in cel de al treilea trimestru al anului, dovedindu-se mai rezistenta in fata incetinirii economice globale in comparație cu tarile depedente de schimburile comerciale, cum sunt Germania sau Italia, scrie Financial Times, potrivit…

- Banca centrala a Germaniei avertizeaza ca este posibil ca economia tarii sa se fi contractat pentru al doilea trimestru consecutiv, ceea ce ar insemna ca cea mai mare economie a zonei euro a intrat in prima recesiune din sase ani, scrie Financial Times.Economia germana s-a contractat cu 0,1%…

- Financial Times: FMI reduce prognoza globala de creștere pe fondul temerilor privind razboiul comercial ● Le Point: În opinia lui Michel Barnier, un acord este "posibil saptamâna asta" ● The New York Times: Dumnezeu este acum complice la conspirația lui Trump ● Știri pe scurt.Financial…

- Financial Times: Jean-Claude Trichet sare în apararea lui Mario Draghi (editorial scris de fostul președinte al BCE) ● Les Echos: Brexit: cu câteva zile înaintea unui summit crucial, speranța revine ● Kathimerini: Von der Leyen va trebui sa astepte ● New York Times: Polonia - scrutin…