- Autoritațile au anunțat duminica dimineața primul deces din cauza noului coronavirus pe teritoriul Romaniei. Este vorba despre un pacient care suferea și de cancer și care se intorsese din Franța in 6 martie. Bilanțul infectarilor cu coronavirus in Romania a ajuns la 433, raportarea oficiala de duminica…

- Lime a anuntat ca isi suspenda serviciul de transport cu trotinete electrice din Statele Unite si din alte peste 20 de tari, in special europene, printre care si Romania, din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Deocamdata, sistam serviciul Lime pentru a ajuta oamenii…

- Financial Times: Ministrul Finanțelor promite un pachet fiscal de 350 miliarde de lire sterline pentru salvarea economiei ● UE lupta împotriva coronavirusului pe toate fronturile ● Les Echos: Ministru francez: „Când casa arde, nu stam sa numaram câta apa folosim ca sa stingem…

- In acest context, numeroase state si-au inchis frontierele sau urmeaza sa ia aceasta decizie in viitorul apropiat. Tarile lumii isi inchid frontierele, pentru a impiedica raspandirea COVID-19, iar starea de urgenta este deja in vigoare in zeci de state. De altfel, posibilitatea de a restrictiona calatoriile…

- Financial Times: Prețul petrolului scade cu 30% înaintea deschiderii piețelor. ● UE discuta cum sa-si impulsioneze industriile, dar are nevoie de o abordare sustinuta de guverne ● Les Echos: Ce înseamna trecerea la ”stadiul al treilea” al epidemiei de coronavirus? ● To Vima:…

- Din cauza coronavirusului, statul francez rechiziționeaza toate stocurile și producția de maști de protecție. Anunțul a fost facut marți de catre președintele Franței, Emmanuel Macron.Șeful statului francez și-a anunțat decizia luata printr-o postare pe un site de socializare.”Rechizitionam toate stocurile…

- Financial Times: OCDE avertizeaza ca coronavirusul ar putea reduce la jumatate creșterea globala ● Les Echos: Coronavirusul pune bancherii și asiguratorii sub presiune ● La Libre Belgique: "Minciuni" - speranțele spulberate ale migranților blocați la granița greco-turca ● Handelsblatt: Virusul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, care si-a prezentat marti seara discursul de Anul Nou, a ramas pe o linie ferma referitor la reforma pensiilor, pe care a spus ca o va duce "pana la capat", potrivit publicatiei Les Echos. El nu a rostit niciun cuvant despre greve si manifestatii, ci si-a reafirmat…