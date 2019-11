Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a susținut o conferința de presa dupa miezul nopții alaturi de Marcel Ciolacu, președintele intermar al PSD și Paul Stanescu, secretar general interimar al partidului. Fostul premier se va reintoarce la conducerea organizației de femei. Conducerea interimara a PSD a decis ca Congresul…

- Florin Manea (39 de ani) vrea sa plece de la Rapid, ca urmare a neințelegerilor cu antrenorul Daniel Pancu. Florin Manea a luat decizia de a renunțat la director sportiv la Rapid și i-a inștiințat deja pe conducatori, anunța Prosport. Manea și Pancu au o colaborare complicata, iar impresarul s-a…

- Financial Times: Planul Google de a bloca datele personale ale utilizatorilor atrage criticile agențiilor de publicitate ● Daily Express: PANICA lui Von der Leyen: Dureri de cap pentru UE avand in vedere ca Boris refuza sa numeasca un comisar inaintea alegerilor ● SEGA: Guvernul bulgar a aprobat in…

- Liderul PNL Dambovița, Virgil Guran, vicepreședinte național al partidului, a declarat luni la Antena 3, dupa ce PSD a trimis PNL o scrisoare in care propune organizarea a doua dezbateri fața in fața intre Klaus Iohannis și Viorica Dancila, ca șeful statului nu are cum sa se teama de o confruntare…

- Financial Times: FMI reduce prognoza globala de creștere pe fondul temerilor privind razboiul comercial ● Le Point: În opinia lui Michel Barnier, un acord este "posibil saptamâna asta" ● The New York Times: Dumnezeu este acum complice la conspirația lui Trump ● Știri pe scurt.Financial…

- Viorica Dancila s-a aflat, vineri, fața in fața cu liderii social-democrati la primul CEx PSD dupa caderea Guvernului in urma validarii moțiunii de cenzura. Social-democrații din CEx ar fi votat, in unanimitate, debarcarea lui Mihai Fifor de la conducerea campaniei. Ca urmare, responsablitatea organizarii…

- Grupul HSBC Holdings din Marea Britanie vrea sa renunțe la circa 10.000 de locuri de munca, ca parte a unui plan masiv de reducere de costuri, la doar cateva saptamani dupa ce executivul instituției anunta disponibilizarea a 4.000 de angajati, anunța Bloomberg. Financial Times, potrivit Mediafax.Planul…

- Conducerea postului de radio Europa FM a anunțat ca Alice Iacobescu, jurnalista plecata recent de la Digi 24, va conduce Departamentul de Știri al postului de radio. „Este alegerea naturala, pe care mulți au intuit-o de cum au aflat ca voi face o schimbare de substanța. Europa FM este o oaza de profesionalism…