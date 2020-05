Stiri pe aceeasi tema

- America de Sud este „ noul epicentru ”, a informat Organizația Mondiala a Sanatații ( OMS ). „Vedem numarul de cazuri in creștere in multe țari din America de Sud (…), dar in mod clar cea mai afectata in acest stadiu este Brazilia”, a declarat Michael Ryan, manager al situațiilor de urgența al OMS.…

- Conform digi24.ro , reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a dezvaluit ca daca se va inregistra o creștere a numarului de imbolnaviri de covid-19, inseamna ca oamenii nu au respectat regulile de distanțare și au petrecut impreuna de Pasti. In opinia reputatului profesor, acest…

- “ Nimic nu pare sa stinga setea de putere a liderilor autoritari, nici macar cea mai mare epidemie globala din ultimii 100 de ani. Pentru mulți conducatori, pandemia de Covid-19 este o ocazie irezistibila de a obține și mai multa putere ori de a și-o spori pe cea pe care deja o dețin, reducandu-i la…

- Nimic nu pare în masura a stinge setea de putere a liderilor autoritari, nici macar cea mai mare epidemie globala din ultimii 100 de ani. Pentru mulți conducatori, pandemia globala de Covid-19 este o ocazie irezistibila de a obține și mai multa putere ori de a și-o spori pe cea deja deținuta,…

- Sfaturi utile de la Organizatia Mondiala a Sanatatii. In perioada actuala, notiunile „coronavirus” si „COVIT – 19” [1] fac parte din limbajul zilnic al fiecarui cetatean. Pentru numeroase persoane este neclar atat sensul și continutul acestor notiuni, cat și deosebirea dintre acestea. Acest articol…

- „Am sa va spun ceva GRAV!”. Lucian Mandruța le cere vizitatorilor paginii sale sa iși aloce doua minute din timpul liber pentru a citi ce are de transmis. Legatura cu China și prezentul din Romania e facuta printr-o paralela interesanta. In primul rand, Mandruța se intreaba daca cineva s-a…

- Pana in prezent, de la descoperirea coronavirusului in Wuhan (China), la finalul anului trecut, peste 118.000 de oameni din mai multe de 110 tari au fost infectati. Numarul deceselor la nivel mondial a depasit 4.200. Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a recunoscut: „Nu am mai vazut…