- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, susține ca in perioada sarbatorilor de Paște, chiar daca ne este greu, va trebui sa menținem, mai mult ca niciodata, restricțiile și regulile de distanțare sociala. Redam mesajul ministrului Sanatații: „Intram in perioada Sarbatorilor Pascale, unii dintre noi așteptand…

- Danemarca a anunțat marți ca planuiește redeschiderea tuturor școlilor și a creșelor pe 15 aprilie, un prim pas spre relaxarea masurilor de restricție impuse in urma cu trei saptamani pentru controlul epidemiei, noteaza Reuters. Danemarca, una dintre primele țari care a aplicat masuri restrictive pentru…

- Fostul Premier Victor Ponta, il critica pe actualul Prim-ministru, Ludovic Orban, in legatura cu recentele declaratii vis-a vis de romanii care doresc sa se intoarca acasa de Paste. Victor Ponta spune pe facebook despre recentele declaratii ale lui L.Orban ca: "Asta nu este o solutie - ci o prostie…

- Bisericile vor ramane inchise pe toata durata sarbatorilor de Paste, cea mai mare sarbatoare a crestinilor, din cauza pandemiei de COVID-19, a anunțat miercuri seara de Sfantul Sinod, organul suprem al Bisericii Ortodoxe a Greciei.Cu mai putin de o luna inainte de Pastele ortodox, care se sarbatoreste…

- Grecia are o situație in premiera, in Europa. Guvernul de la Atena a anunțat marți ca va oferi reduceri de 25% persoanelor și companiilor care iși platesc taxele și impozitele la timp, informeaza b1.ro.

- Guvernul albanez a desfasurat armata pentru a forta respectarea stricta a restrictiilor de circulatie timp de 40 de ore incepand de sambata in scopul de a limita propagarea epidemiei de coronavirus, dat fiind ca populatia nu s-a conformat masurilor restrictive recomandate, potrivit Reuters preluat…

- Ciprul a anuntat marti ca incepand din 21 martie interzice, timp de doua saptamani, majoritatea zborurilor de pasageri dinspre 28 de state, printre care Regatul Unit, Grecia si Rusia, in cadrul masurilor pentru limitarea raspandirii noului coronavirus, transmit agentiile de presa Reuters, AFP si…

- Guvernul francez a forțat reforma sistemului de pensii prin decret, intr-o acțiune menita sa reduca eforturile partidelor de opoziție de a influența dezbaterile parlamentare, aducind peste 40.000 de amendamente la proiectul de lege, relateaza Financial Times preluat de mediafax.Reforma, care…