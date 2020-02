Financial Times: Coronavirusul și munca de acasa. Blocajele aduse de coronavirusul din China fac un studiu de caz fascinant asupra muncii la distanța la scara globala ● Seful comertului din UE crede ca este pe cale sa ajunga la un "mini-acord" cu SUA ● Kathimerini: A fost confirmat primul caz de coronavirus în Grecia. Este vorba despre o femeie de 38 de ani care a calatorit în nordul Italiei si care nu are alte probleme de sanatate. ● Il Giornale: Cât va mai dura epidemia de coronavirus din Italia?

