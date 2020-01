Stiri pe aceeasi tema

- In ultima perioada, starea de spirit a investitorilor a fost afectata de epidemia izbucnita in China, iar Bursa de la Bucuresti nu scapa, desi reactia este, deocamdata, slaba, arata o analiza XTB Romania,

- Virusul din China a declansat alerta in patru orase din Romania. In Bucuresti, in Cluj-Napoca, Timisoara si Constanta au aparut pacienti care se temeau ca au fost infectati. S-au intors din China si au cerut sa fie testati. Din fericire, noul virus nu a fost confirmat. Insa, situatia de alerta se mentine.

- Medicul și europarlamentarul PSD, Tudor Ciuhodaru, susține ca raspandirea infecțiilor cu coronavirus este extrem de grava. El va cere Parlamentului European sa declare urgența de sanatate publica la nivel european și apoi sa impuna tuturor țarilor membre luarea masurilor de monitorizare și prevenție.Citește…

- Pasager suspect de coronavirusul din China, identificat pe aeroportul Otopeni din București. Barbatul s-a simțit rau la aterizarea in țara noastra și a solicitat o ambulanța. Acesta a venit din Tel Aviv cu o cursa low-cost și le-a spus autoritațile ca a fost in China in urma cu trei luni.

- Primele doua cazuri de contaminare cu coronavirusul aflat la originea epidemiei din China au fost confirmate in Franța, a anunțat ministrul francez al Sanatații, Agnes Buzyn, citata de Le Monde.Acestea sunt primele doua cazuri confirmate pe teritoriu european, a spus Agnes Buzyn (foto), precizand ca…

- Dupa ce virusul din China a ajuns sa se raspandeasca cu rapiditate in toata lumea, autoritatile din Romania au intrat in alerta. Peste 300 de persoane au contactat virusul provocat de noua tulpina de coronavirus, asemanatoare virusului gripal. Peste 100 de cazuri, fiind inregistrate doar in ultimele…

- Stare de alerta în China. Doua persoane au fost spitalizate la Beijing, dupa ce au contractat ciuma pulmonara. Informația a fost confirmata de Organizatia Mondiala a Sanatatii.

- Mecanismul genetic care joaca un rol esential in adaptarea umana la medii extreme, precum altitudinile mari, a fost identificat de o echipa de cercetatori din China, relateaza Xinhua. Oameni de stiinta de la Institutul de Zoologie din Kunming, Universitatea din Tibet si de la alte institutii…