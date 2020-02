Stiri pe aceeasi tema

- Toyota a anunțat ca producția sa din China va fi suspendata pana pe 16 februarie, cauza fiind extinderea epidemiei de coronavirus. Cele 12 uzine Toyota iși vor relua activitatea pe 17 februarie, transmite Reuters. Toyota și-a inchis temporar producția din China pana pe 16 februarie, astfel ca 12 uzine…

- Financial Times: BCE a cerut sa acorde o pondere mai mare cheltuielilor cu locuința în modul de calcul al inflației ● Personalul UE, avertizat sa nu mai faca schimb de informatii cu Regatul Unit ● Le Point: Brexit: "ultimele minute în Europa" la bordul unui feribot Calais-Dover…

- The New York Times a facut un tablou al celor șapte saptamani cruciale ale epidemiei provocate de noul coronavirus din China, de la apariția primelor simptome, la inceputul lunii decembrie, la decizia de a inchide orașul Wuhan, prin intermediul a zeci de interviuri cu rezidenti, medici si oficiali.O…

- O echipa de oameni de stiinta din Australia a anuntat miercuri dezvoltarea cu succes a unei versiuni de laborator a noului tip de coronavirus. Este prima creata in afara teritoriului Chinei. , o realizare care ar putea contribui la combaterea raspandirii globale a bolii, potrivit Reuters.Cercetatorii…

- Doua cazuri de infectare cu virusul din China au fost depistate in Franta, a anuntat vineri seara ministrul francez al Sanatatii, Agnes Buzyn, conform cotidianului Le Figaro. Un caz a fost confirmat in Paris, iar altul in Bordeaux. „Pacientul din Bordeaux are 48 de ani, a revenit din China, a trecut…

- Coronavirusul aparut in decembrie intr-o piata agroalimentara din Wuhan, un oras din centrul Chinei, a facut 41 de morti in tara, iar numarul persoanelor contaminate a crescut la 1.287, au precizat sambata autoritatile locale. In strainatate, al doilea caz de coronavirus a fost confirmat in…

- O femeie originara din orasul Wuhan, epicentrul unei epidemii virale in China, a postat pe site-ul reprezentantei diplomatice ”informatii prin care pretinde ca prezinta simptome de febra si tuse”, a anuntat o purtatoare de cuvant a Ambasadei Frantei in China, relateaza Le Figaro.Aceasta femeie…

- Serviciul de filme online Netflix intampina probleme noi in mai multe parți ale lumii, inclusiv in Romania. Potrivit Business Insider, mii de oameni din intreaga lume au raportat probleme, in special din SUA și Europa. In anumite cazuri, cei care vor sa vada un film primesc un mesaj de eroare. Mesaj…