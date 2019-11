Stiri pe aceeasi tema

- Financial Times: Jean-Claude Trichet sare în apararea lui Mario Draghi (editorial scris de fostul președinte al BCE) ● Les Echos: Brexit: cu câteva zile înaintea unui summit crucial, speranța revine ● Kathimerini: Von der Leyen va trebui sa astepte ● New York Times: Polonia - scrutin…

- Directorul general de la Apple, Tim Cook, a declarat pentru cotidianul francez "Les Echos" ca lansarea de criptomonede nu este pe agenda companiei. In plus, intr-o aluzie clara la planurile Facebook, Tim Cook a...

- Netflix atinsese la inceputul lunii iulie maxime record, o pierdere neasteptata la nivelul utilizatorilor si competitia din ce in ce mai ridicata din piata de streaming au determinat ca actiunile Netflix sa scada dramatic si sa inchida sedinta de luni la 295,92 dolari, la o capitalizare bursiera…

- Apple a anuntat, marți, ca va lansa si un serviciu de streaming, Apple TV+, iar un abonament lunar va costa 4,99 dolari, sub pretul abonamentelor rivalilor de la Netflix si Disney. Serviciul va fi lansat in 100 de țari. Dupa anuntul Apple, cel mai mult a avut de suferit Roku, principalul rival…

- Actiunile Netflix și Disney au scazut dupa anuntul facut de Apple privind lansarea propriului serviciu de streaming, anunța Bloomberg preluat de mediafax.Apple a anuntat marti seara, in cadrul evenimentului de lansare a noilor iPhone-uri, ca va lansa si un serviciu de streaming, Apple TV+,…

- Financial Times: Marea Britanie refuza sa plateasca factura "divorțului" de UE - 39 miliarde lire sterline - in cazul unui Brexit fara acord ● Les Echos: Duminica și-a deschis porțile primul hypermarket fara niciun casier ● The Times of Israel: Mitul iudeo-bolșevismului. ● Știri pe scurt.

- Apple va concura pe piata streamingului video cu gigantii din divertisment, precum Netflix, Amazon sau Disney, prin lansarea in luna noiembrie a serviciului Apple TV+, prin care compania urmareste ca pana in 2020 sa genereze 50 de miliarde de dolari din serviciul de streaming. Chiar daca gigantul nu…

- Uli Hoeness, presedintele clubului Bayern Munchen, afirma ca in viitor banii proveniti din drepturile de televizare ar putea aduce Bundesligii miliarde de dolari chiar daca aceasta este mai putin atractiva fara prezenta unor echipe de traditie, precum SV Hamburg, VfB Stuttgart sau Nurnberg, scrie…