- Tobele de esapament sunt o parte importanta a sistemului de evacuare al oricarei masini. Concepute pentru a reduce zgomotul produs de motor, acestea sunt de fapt, o cerinta legala pentru autoturisme in majoritatea tarilor.Contribuind la reducerea poluarii fonice emise de vehicule la fel ca si convertorul…

- Financial Times: Aprovizionarea cu alimente din Marea Britanie începe sa dea semne de boala ● Der Spiegel: Raspândirea coronavirusului - Europa de Est se pregatește pentru inevitabil. Multe state din Europa de Est iau masuri drastice împotriva Covid-19 - în parte și pentru ca…

- Institutul flamand de cercetari in biotehnologie VIB a descoperit un anticorp capabil sa neutralizeze virusul aflat la originea Covid-19, dar pentru confirmarea rezultatelor sunt necesare cercetari suplimentare, potrivit portalului belgian RTBF. In acest an, laboratorul cercetatorului Xavier…

- Nelu Tataru, secretar de stat in ministerul Sanatații, susține ca se vor face noi achiziții in domeniul sanatații și ca spera ca sa existe „tot necesarul” pana la sfarșitul acestei saptamani, „ca sa avem stocurile rezonabile”. Intrebat daca toate spitalele au stocurile asigurate, in contextul in care…

- Financial Times: Coronavirusul creeaza probleme bancilor din China. Dupa ce coronavirusul a ucis peste 1.100 de persoane în China, acum sunt afectate și micile afaceri al caror faliment ar pune mari probleme bancilor din țara ● Europa de Est îi da Vestului mai mult decât ia de la el…

- Financial Times: Noul lider al Fortelor Quds din Iran a promis sa alunge SUA din Orientul Mijlociu, în timp ce Teheranul își intensifica amenințarile ca urmare a asasinarii lui Qassem Soleimani ● Les Echos: Șeful Societe Generale se vede unul dintre actorii viitoarei consolidari a sectorului…

- Financial Times: Cincizeci de oameni care au modelat deceniul. Un grup de reporteri FT a finalizat lista personalitaților din politica, economie, afaceri, tehnologie, cultura, media, știința și sport. ● Deutsche Welle: Apusul lui Merkel. Cea mai controversata decizie politica pe care a luat-o ● Der…