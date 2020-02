Stiri pe aceeasi tema

- Diplomatii britanici din capitala UE vor fi primii care vor resimti impactul noii realitati geopolitice. Desi cele 11 luni de tranzitie post-Brexit confera o temporara continuitate industriilor si pietelor, in privinta accesului guvernului britanic la canalele de putere ale uniunii usa este deja inchisa,…

- Șeful diplomației americane, Mike Pompeo, va efectua o vizita la Londra pentru a încerca sa aplaneze divergențele cu aliatul istoric al Statelor Unite, în frunte cu cele legate de Huawei, înainte de a se angaja în formarea unei noi uniuni comerciale, anunța La Libre Belgique,…

- Ministrul de finante britanic, Sajid Javid, a avertizat companiile ca trebuie sa se impace cu ideea ca nu va exista o armonizare cu normele Uniunii Europene odata ce Regatul Unit va fi parasit blocul comunitar, informeaza sambata EFE si dpa, citate de Agerpres. Confruntat cu sectorul de afaceri care…

- Economia zonei euro va incetini in 2020 pentru al treilea an consecutiv, conform unui sondaj realizat de Financial Times (FT) in randul a 34 de economisti, care avertizeaza asupra efectelor instabilitatii politice, tensiunilor comerciale si problemelor cu care se confrunta industria auto, informeaza…

- Romania, din nou lider in UE la creșterea prețurilor, de trei ori peste media europeana Rata anuala a inflatiei in zona euro a fost in noiembrie de 1%, in crestere fata de 0,7% in octombrie, si de 1,3% in Uniunea Europeana, in crestere fata de 1,1% luna precedent. România, Ungaria şi Slovacia…

- Zona euro trebuie sa sustina cererea interna, inclusiv prin majorarea investitiilor publice, pentru a putea rezista la degradarea conjuncturii in exteriorul frontierelor sale, a declarat vineri noul presedinte al Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.Luand…

- In documentul UE se cere blocului comunitar sa dezvolte o abordare comuna fata de criptomonede, inclusiv posibilitatea interzicerii proiectelor apreciate ca avand un risc ridicat. In actuala sa forma, documentul - care ar putea fi adoptat luna viitoare de ministrii de Finante din UE - ar spori campania…

- Financial Times: Orban, votat ca premier al României ● Liderii din Balcani avertizeaza ca amânarea aderarii la UE risca sa agraveze tensiunile ● La Tribune: Boris Johnson deplânge amânarea Brexit ● Kathimerini: Doua banci mari ale Chinei vin în Grecia ● Știri pe scurt.Financial…