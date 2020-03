Stiri pe aceeasi tema

- Compania elvețiana anunța o cifra de afaceri de peste 21.7 milioane de lei in 2019 pentru Connect44 Romania, o creștere de 83% comparativ cu anul precedent. Romania este unul dintre cele mai importante hub-uri ale companiei, cu aproape 200 de angajați și cu deschiderea, la inceputul acestui an, a unui…

- Guvernul va rechiziționa fabrica de biocide Hexi Pharma, inchisa in urma tragediei de la Colectiv, cand s-a descoperit ca aceasta firma livrase spitalelor din Romania dezinfectanți neconformi, transmite Europa FM. Surse guvernamentale au declarat pentru Europa FM ca toate utilajele fostei fabrici inca…

- Guvernele din Europa au intensificat cautarea pentru ventilatoare ATI, in contextual in care doctorii si spitalele se pregatesc pentru cresterea numarului de pacienti cu COVID-19, relateaza mediafax.Guvernele din Europa au intensificat cautarea pentru ventilatoare ATI, in contextual in care…

- Raspandirea noului coronavirus a pus in alerta oficialii din domeniul Sanatatii din Statele Unite si Europa, care incearca sa gaseasca o solutie. Acestia pot invata din masurile luate de China pentru a face fata epidemiei: carantina in masa, testarea eficienta si distantarea sociala, conform Mediafax.In…

- Noul coronavirus risca sa provoace o pandemie, contaminand deja 82.419 persoane la nivel mondial, dintre care 2.808 nu au mai putut fi salvate. Primele cazuri de infectare cu Covid-19 in Europa au fost semnalate la sfarsitul lui ianuarie, in Franta si in Marea Britanie. Intre timp, noul coronavirus…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj in contextul confirmarii primului caz de coronavirus in Romania. Șeful statului a a indemnat la calm și a anunțat ca nu exista motive de panica.Klaus Iohannis a informat, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ca "este normal sa tratam cu toata…

- Președintele Klaus Iohannis a distribuit joi, pe pagina sa de Facebook, sfaturi pentru protecția populației in fața coronavirusului.„Este normal sa tratam cu toata seriozitatea situația generata de apariția cazurilor de coronavirus in Europa și de confirmarea unui caz pe teritoriul Romaniei,…

- Financial Times: BCE a cerut sa acorde o pondere mai mare cheltuielilor cu locuința în modul de calcul al inflației ● Personalul UE, avertizat sa nu mai faca schimb de informatii cu Regatul Unit ● Le Point: Brexit: "ultimele minute în Europa" la bordul unui feribot Calais-Dover…