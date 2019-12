Stiri pe aceeasi tema

- Eurofobul Nigel Farage a anunțat luni ca partidul lui renunța sa prezinte candidați în peste 300 de circumscripții deținute de conservatori la legislativele din 12 decembrie din Regatul Unit, pentru a evita sa divizeze tabara favorabila Brexit. Cu ocazia unei deplasari la Hartlepool (nord-est),…

- In timpul unei vizite la Hartlepool, in nord-estul Angliei, Farage a afirmat ca partidul sau nu va prezenta candidati in 317 circumscriptii castigate de conservatori la ultimele alegeri din iunie 2017 si "se va concentra pe mandatele detinute de Partidul Laburist". El afirmase anterior ca…

- Banca Nationala a Romaniei si Ambasada Irlandei in Romania organizeaza vineri conferinta cu tema "Impactul Brexit asupra economiilor din Irlanda, Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord si Uniunea Europeana", potrivit Agerpres.Conferinta este sustinuta de Alan Ahearne, director…

- Consiliul UE a convenit numirea Laurei Codruța Kovesi in funcția de procuror șef european, numirea ei urmand sa fie confirmata și de Parlamentul European. Decizia a fost luata in Conferința președinților grupurilor politice din Parlament, potrivit unui comunicat de presa . ”Am hotarat impreuna cu președintele…

- Renumit pentru picturile sale care reprezinta peisaje din zone de coasta, J.M.W. Turner l-a inlocuit astfel pe economistul din secolul al XVIII-lea Adam Smith in calitate de efigie oficiala a bancnotei britanice de 20 de lire. 'Bancnotele noastre celebreaza patrimoniul Marii Britanii, saluta cultura…

- Acesta a mai declarat ca și in eventualitatea in care Marea Britanie reușește sa evite un Brexit fara acord, rata dobanzii ar putea cel mult sa ramana aceeași, daca nu chiar sa descreasca. Dupa ce declarațiile acestuia au fost raportate de catre presa, lira s-a depreciat cu 0,4% fața de dolar.…

- Viorica Dancila a facut vineri doua gafe, la Reșița, in județul Caraș-Severin, cand a vorbit despre Laura Codruța Kovesi dupa votul pozitiv primit pentru poziția de procuror-șef al Parchetului European. Premierul a spus ca „exista prezumția de vinovație” și ca aceasta trebuia sa iși lamureasca situația…