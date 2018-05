Stiri pe aceeasi tema

- Dupa decenii de atentate sangeroase in Spania si in Franta, organizatia separatista basca ETA si-a anuntat miercuri dizolvarea, punand capat astfel ultimei insurectii armate din Europa de Vest.

- Gruparea era asteptata sa anunte dizolvarea finala la sfarsitul acestei saptamani, dupa o campanie de 50 de ani in care au sustinut crearea unui stat independent in nordul Spaniei si sudul Frantei si care a omorat in jur de 850 de persoane. ETA a anuntat un armistitiu in 2011 si a predat armele in 2017,…

- Organizatia separatista basca ETA a recunoscut "raul" pe care l-a provocat in timpul luptei sale armate pentru independenta Tarii Bascilor si a cerut iertare victimelor, potrivit unui comunicat publicat vineri de ziarul basc...

- Organizatia basca ETA isi va anunta dizolvarea la inceputul lunii mai, a anuntat postul public de televiziune basc ETB, la un an dupa predarea armelor de catre gruparea separatista, transmite joi Reuters. Potrivit sursei citate, ETA va anunta dizolvarea sa finala in primul weekend din luna mai. Detaliile…

- Procesul electoral din Ungaria si resursele excesive ale partidelor de guvernamant au subminat capacitatea opozitiei de a concura intr-un mod echitabil la alegerile parlamentare de duminica, a anuntat luni Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), relateaza agentia MTI.

- La finalul anului trecut, increderea consumatorilor din Europa a continuat sa creasca. In decembrie, indicele climatului de consum calculat de GfK pentru cele 28 de state din UE a atins valoarea de 21,1 puncte - cea mai ridicata din ultimii 10 ani. La finalul trimestrului al treilea, aceasta valoare…

- Legea antipropaganda, aprobata de Parlament in decembrie 2017, insa respinsa de Igor Dodon de doua ori, ar fi "un act deschis de discriminare a mass-mediei ruse" și "un atac anti-rus din partea majoritații parlamentare din Moldova", a declarat Alexander Lukashevich, reprezentatul permanent al Federației…