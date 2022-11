Finalul telenovelei Ucraina Cu fiecare zi care trece, incep sa apara semnele ca Europa nu vrea sa se sinucida. Intr-un final, marii lideri au ajuns la concluzia ca aberatia actuala nu poate continua la nesfarsit. Orice luna de prelungire a conflictului ucrainean nu face decat sa inchida zeci de fabrici si sa amaneteze viitorul a milioane de oameni. Cu fiecare ora care trece sunt din ce in ce mai increzator ca le-a venit mintea la cap europenilor si au constientizat capcana imensa in care au intrat. Pentru a iesi din acest hau demagogic si progresist, trebuie doar asumare politica si o directie clara. Politica nu este… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Europa va comanda doua lansari de rachete ale companiei SpaceX, a lui Elon Musk, dupa renuntarea la folosirea rachetelor Soyuz ale Rusiei, in urma conflictului din Ucraina, a confirmat joi Agentia Spatiala Europeana (ESA), citata de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un numar de factori fac diferența dintre conflictele ce se termina rapid și cele care se prelungesc in mod brutal, dincolo de sfarșitul lor natural, spun analiștii care au studiat finalul razboaielor, relateaza intr-o analiza publicația New Yorker. Ei s-au raportat la acești factori pentru schița…

- Desi finalul razboiului este inca necunoscut, este clar ca Ucraina va avea nevoie de cel mai mare plan de reconstructie din Europa de la Al Doilea Razboi Mondial, se arata in raportul "O redresare economica durabila pentru Ucraina: pentru oameni si natura". Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Germania a anunțat un pachet de masuri in valoare de 65 de miliarde de euro pentru a atenua creșterea costurilor cu energia, in contextul in care Europa se confrunta cu aprovizionarea deficitara dupa invazia Rusiei in Ucraina, scrie BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrul apararii rus, Serghei Soigu, a declarat ca Ucraina a continuat sa bombardeze centrala nucleara ucraineana Zaporojie si astfel creste riscul unei catastrofe nucleare in Europa, au relatat vineri agentiile de stiri ruse, citate de Reuters, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi…

- Europa se va confrunta cu "riscuri imprevizibile" daca razboiul nu se termina curand in Ucraina, in timp ce continentul va vedea noi valuri de migratie pe langa consecintele directe ale razboiului, a declarat ministrul ungar de externe inaintea unei reuniuni informale a ministrilor de externe din…

- Secretarul Consiliului pentru Securitate Nationala si Aparare din Ucraina, Oleksii Danilov, a avertizat sambata in cadrul telemaratonului informativ al televiziunilor ucrainene impotriva "inghetarii" razboiului declansat de Rusia si adoptarii unui acord de tipul "Minsk-3" conditionat, relateaza agentia…

- Premierul finlandez, Sanna Marin, a cerut limitarea turismului din Rusia, pe fondul razboiului din Ucraina. Premierul a declarat acest lucru intr-un interviu acordat televiziunii finlandeze Yle.Sanna Marin considera ca este "greșit ca rușii sa poata trai ca și cum nimic nu s-ar fi intamplat și sa…