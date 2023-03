Finalizat în octombrie 2022, recepționat în februarie. Tronsonul II al DJ 552 Craiova – Cetate devine cel mai bun drum din Dolj Tronsonul II al Drumului Județean (DJ) 552 Craiova – Cetate a trecut de ceva timp testul final al recepției si a intrat in administrarea Consiliului Județean (CJ) Dolj. Este vorba de cei 39,9 km dintre Rapa Roșie și Cetate, finalizați inca din toamna anului trecut (octombrie), dar la care CJ Dolj – beneficiarul lucrarii a solicitat recepția in luna ianuarie. Drumul arata impecabil, dar tot a fost nevoie de cateva saptamani pana cand sa fie intocmit și semnat procesul verbal de recepție. Asta s-a intamplat in prima jumatate a lunii februarie. Tronsonul II al DJ 552 a devenit astfel, și oficial,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

