Stiri pe aceeasi tema

- Piata berii din Romania a scazut cu 9% in primele cinci luni ale anului in curs, fata de acelasi interval din 2022, arata datele publicate, marti, de Asociatia Berarii Romaniei, informeaza Agerpres. „Aceasta scadere a pietei este pusa pe seama unei serii de factori. Printre cei mai importanti sunt…

- S.C. MANIFEST S.R.L., cu sediul in Str. Traian Vuia, nr. 13 A, cladirea C2, camerele 21 și 22, Mun. SUCEAVA, Jud. SUCEAVA, a finalizat proiectul „Dezvoltare activitate de editare digitala la SC MANIFEST SRL", cod SMIS 134504, co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare ...

- Peste 70% dintre liderii din sectorul public spun ca siguranța jobului la stat este criteriul principal de atracție pentru angajați Aproape trei sferturi (74%) dintre liderii din sectorul public considera ca stabilitatea oferita de locul de munca este foarte importanta ca element de atractivitate in…

- 19 proiecte de investiții in valoare de 6,4 miliarde de lei, din care 2,2 miliarde ajutor de stat, au fost aprobate saptamana trecuta prin schema de ajutor de stat pentru stimularea investițiilor cu impact major in economie derulata de Ministerul Finanțelor (HG 807). „Acestea inseamna in fapt un efect…

- Contractul de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii, in valoare de 600 milioane euro, este destinat sprijinirii realizarii unor sectiuni din cadrul autostrazii A7 in lungime de 319 km (sectorul Ploiesti – Pascani), arata comunicatul de presa al Guvernului. Valoarea totala estimata…

