Finalizare proiect „Caravana pentru copiii romi din Județul Satu Mare” 250 de copiii și 250 de parinți/tutori, 10 localitați, 10 sesiuni de educație pentru sanatate și 10 sesiuni de educație non-formala, mult interes, bucurie și zambete! In aceste cateva cuvinte se poate descrie proiectul „Caravana pentru copiii romi din Județul Satu Mare” care a ajuns la final. Proiectul a fost implementat de catre Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Județul Satu Mare, iar pe parcursul lunii septembrie au avut loc 10 sesiuni de educație pentru sanatate și 10 sesiuni de educație non-formala constand in teatru de papuși in urmatoarele localitați/comune partenere din Județul Satu… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

