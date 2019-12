Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES, Florin Stefan, transmite: Fiica lui Ilham Tohti, profesor universitar uigur incarcerat pe viata in China, a primit miercuri, la Strasbourg, in cadrul unei ceremonii desfasurate in plenul reunit al PE, premiul Saharov pe 2019 pentru drepturile omului si libertatea de…

- Beijingul a reactionat ferm vineri la atribuirea de catre Parlamentul European a premiului Saharov intelectualului chinez Ilham Tohti, provenit din minoritatea uigura si aflat in prezent in inchisoare in China pentru "separatism", scrie AFP. "Sper ca Europa va putea respecta afacerile interne si suveranitatea…

- Trimisul special al AGERPRES, Florin Stefan, transmite: Comisia Europeana a decis marti, in cadrul Colegiului Comisarilor care a avut loc la Strasbourg, ca Croatia indeplineste conditiile tehnice pentru aderarea la zona Schengen, a anuntat comisarul european pentru migratie, afaceri interne si cetatenie,…

- Trimisul special al AGERPRES, Florin Stefan, transmite: Presedintele Comisiei Europene la final de mandat, Jean-Claude Juncker, a fost aplaudat in picioare, marti, cu prilejul ultimului sau discurs in plenul Parlamentului European (PE), unul de bilant in care si-a prezentat si reusitele si esecurile,…

- Marielle Franco, Capetenia Raoni, Claudelice Silva dos Santos, The Restorers si Ilham Tohti sunt finalistii pentru Premiul Saharov pentru libertatea de gandire pe 2019, a anuntat marti Parlamentul European intr-un comunicat de presa, transmite Agerpres .