- Mihaela Buzarnescu (30 de ani/25 WTA) a facut o noua criza de nervi in semifinala cu Petra Martic (27 de ani/locul 60 WTA) de la turneul BRD Bucharest Open. In primul set, la 3-2 pentru Martic, Mihaela a ratat o minge de break și și-a ieșit din fire. Romanca a aruncat cu racheta in panourile din spatele…

- Mihaela Buzarnescu, numarul 25 WTA, o va intalni sambata pe croata Petra Martici, locul 60 WTA si favorita numarul 4, in prima semifinala de la BRD Bucharest Open 2018. Tot astazi se vor duela in semifinale la dublu Irina Begu / Andreea Mitu cu Jaqueline Cristian / Gabriela...

- Mihaela Buzarnescu a ajuns in semifinale la BRD Bucharest Open, iar victoria cu Yafan Wang de vineri a fost vazuta din tribune și de Ion Țiriac. "Daca ar lupta doar cu adversarul ar fi mult mai bine, vorbește mult și se deconcentreaza. Are o viteza de execuție foarte placuta", a precizat omul de afaceri…

- Mihaela Buzarnescu s-a calificat azi in semifinalele turneului BRD Bucharest Open, dupa ce invins-o pe chinezoaica Yafan Wang (24 de ani/84 WTA), scor 7-6(7-4), 6-3 (Detalii AICI). Va juca in urmatorul meci cu Petra Martici din Croația (27 de ani/locul 60 WTA). Aceasta a trecut de Laura Siegemund (30…

- Mihaela Buzarnescu (30 de ani/25 WTA) a invins-o pe chinezoaica Yafan Wang (24 de ani/84 WTA), scor 7-6(7-4), 6-3, și s-a calificat in semifinalele turneului BRD Bucharest Open. Mihaela Buzarnescu o va intalni in semifinale pe croata Petra Martic, 27 de ani/locul 60 WTA. "Wang a jucat incredibil. Poate…

- Cap de serie numarul doi, Mihaela Buzarnescu va debuta marți la BRD Bucharest Open, jucatoarea noastra urmand sa o intalneasca pe Danka Kovinic, din Muntenegru. Vor mai putea fi urmarite și alte sportive din Romania: Irina Begu, Sorana Cirstea, Ana Bogdan și Andreea Roșca. Intra in material pentru a…

- Cu participarea Mihaelei Buzarnescu, alaturi de doua reprezentante ale noului val din tenisul feminin romanesc, Elena-Gabriela Ruse si Miriam Bulgaru, „Kids Day” Dr. Oetker a acaparat duminica atentia copiilor si tuturor celorlalti iubitori de tenis de la BRD Bucharest Open 2018.

- Mihaela Buzarnescu (30 de ani) a explicat cum traieste meciurile din circuitul feminin de tenis si recunoaste ca nu se mandreste cu episodul negativ, care a facut inconjurul lumii. Pe viitor, romanca a recunoscut ca va incerca sa se tempereze.