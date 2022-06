Stiri pe aceeasi tema

Rafael Nadal s-a calificat in finala turneului de Grand Slam de la Roland Garros, dupa 3 ore de joc, in fața germanului Alexander Zverev, care a abadonat din cauza unei accidentari la glezna, in momentul in care spaniolul conducea cu 7-6 (8), 6-6 (0), anunța mediafax.

Liderul ATP, sarbul Novak Djokovici, si spaniolul Rafael Nadal, numarul 5 mondial, vor fi adversari in sferturile de finala ale turneului de la Roland Garros, in care s-au calificat duminica, potrivit news.ro.

Jucatorii au fost dezamagiți de retragerea punctelor de clasament de la Grand Slam-ul de la Wimbledon, dar au acceptat cu parere de rau decizia organelor de conducere, a declarat duminica tunisiana Ons Jabeur, numarul șase mondial.

Novak Djokovic, Rafael Nadal si Carlos Alcaraz, trei dintre principali favoritii, se afla pe aceeasi jumatate a tabloului la turneul de tenis de la Roland Garros, Grand Slam-ul pe zgura care debuteaza duminica, conform tragerii la sorti efectuate joi la Paris, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Andy Murray s-a retras oficial de la Openul Franței, deoarece are in vedere o participare la Wimbledon și sezonul pe iarba. Fostul nr. 1 mondial urma sa renunțe la sezonul de zgura, dar s-a razgandit și a acceptat un wildcard la Madrid Open.

Tenismenul britanic Andy Murray, locul 78 ATP, a declarat ca nu sustine decizia de excludere a jucatorilor din Rusia si Belarus de la turneul de la Wimbledon, dar precizeaza ca nu are un "raspuns potrivit" la aceasta problema, informeaza BBC, citat de news.ro.

Tenismanul spaniol Rafael Nadal, care nu a mai jucat de o luna dupa ce a suferit o fractura de stres la coaste la Indian Wells, a anuntat pe retelele de socializare ca va reveni in competitie saptamana viitoare la Masters 1.000 de la Madrid, cu trei saptamani inainte de Roland Garros (22 mai-5 iunie),…

Organizatorii celor patru turnee de Grand Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon și US Open) au luat decizia de a adopta o noua regula care va fi adoptata incepand cu ediția din 2022 a turneului major parizian.