- Cine a caștigat X Factor 2021 Cine a caștigat X Factor? Finala X Factor 2021 a fost transmisa seara trecuta la Antena 1. Primii care au urcat pe scena X Factor au fost toți finaliștii din acest an. Au cantat impreuna, au pus in scena un super concert plin de energie. Și anul acesta, membrii juriului…

- In Marea Finala a sezonului 10 X Factor, Andrei Duțu a decis sa interpreteze piesa „Say Something”. Finalistul lui Ștefan Banica a reușit sa emoționeze și sa capteze atenția juraților inca de la primele versuri ale melodiei.

- Andrei Duțu și mentorul sau, Ștefan Banica, au avut un moment de-a dreptul emoționant pe scena X Factor a sezonului 10. Finalistul și juratul show-ului au cantat impreuna piesa „Nu trece zi” și au adus emoția in platou.

- Vedetele se pregatesc intens pentru sarbatori. Anumiți artiști iși pun la punct repertoriul, ținand cont ca o sa urce pe scena de Craciun sau de Revelion, in timp ce alții abia așteapta sa petreaca momente superbe alaturi de familie. Ștefan Banica a dezvaluit ce planuri are pentru aceasta perioada!…

- Seara trecuta la X Factor, Ștefan Banica a ales concurenții cu care va merge mai departe in competiție. Andrei Duțu, Mihai Turbatu și Ionuț Hanțig sunt cei trei cu care juratul se va prezenta in Battle-uri.

- Ștefan Banica a decis care sunt concurenții din categoria de varsta 14-24 de ani care merg in etapa Duelurilor. Juratul a avut decizii dificile de luat in Bootcamp, insa i-a ales pe concurenții in care are cea mai multa incredere pentru a merge mai departe in etapa Duelurilor.

- Majii Elvis Silitra a oferit un show total in Bootcamp-ul sezonului 10 X Factor. Nonconformistul concurent a interpretat piesa „Can’t Hold Us” și i-a facut pe jurații Delia, Florin Ristei, Ștefan Banica și Loredana sa se simta ca la un concert.

- Saptamana incepe cu bucurie in familia lui Ștefan Banica. Juratul X Factor iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Cu siguranța artistul a descoperit secretul tinereții fara batranețe pentru ca arata incredibil la varsta de 54 de ani, proaspat impliniți.