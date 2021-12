Stiri pe aceeasi tema

- In Marea Finala a sezonului 10 X Factor, Andrei Duțu a decis sa interpreteze piesa „Say Something”. Finalistul lui Ștefan Banica a reușit sa emoționeze și sa capteze atenția juraților inca de la primele versuri ale melodiei.

- Loreana și Nick Casciaro au creat un moment de senzație pe scena Finalei X Factor 2021. Finalistul și mentorul au dansat ca in filmul „Dirty Dancing” și au cantat piesa „The Time of My Life”.

- Andrei Duțu și mentorul sau, Ștefan Banica, au avut un moment de-a dreptul emoționant pe scena X Factor a sezonului 10. Finalistul și juratul show-ului au cantat impreuna piesa „Nu trece zi” și au adus emoția in platou.

- Bryana Holingher a cantat in marea Finala a sezonului 10 X Factor alaturi de mentorul sau, Florin Ristei. Cei doi au interpretat piesa „One Sweet Day” și au facut un moment de-a dreptul emoționant.

- Nick Casciaro, finalistul Loredanei de la X Factor 2021 a avut parte de un duet formidabil cu Dinu Iancu Salajanu. Cei doi artiști, acompaniați de cor și de Andrei Calancea la fluier au interpretat melodiile Ciobanas cu 300 de oi și Funiculi, Funicula.

- Finaliștii X Factor 2021. Cine va caștiga? Maine, 23 decembrie, va avea loc marea finala X Factor 2021. 4 concurenți, cate unul din fiecare echipa, s-au calificat in finala. Toți vor intra in competiție oferind publicului tot ce au mai bun. La finalul competiției, doar unul va caștiga marele premiu…

- Bryana Holingher și Betty Iordachescu s-au „duelat” in ultima infruntare inainte de Finala X Factor 2021. Cele doua au ales as cante o piesa de actualitate, care li s-a potrivit perfect.

- Andrei Duțu și-a ales o piesa foarte dificila, in ultima confruntare inainte de Finala, de la X Factor 2021. Tanarul concurent al lui Ștefan Banica a interpretat piesa „Little Bit of Love”.