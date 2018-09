Stiri pe aceeasi tema

- Juan Martin del Potro va trebui sa depașeasca un obstacol imens pentru a ajunge in finala așteptata din 2009, cand a reușit sa obțina singurul sau trofeu de Grand Slam, la US Open. Argentinianul se va confrunta in semifinale cu liderul mondial, Rafael Nadal, care vine dupa o partida incredibila cu Dominic…

- Lucrurile evolueaza spre o finala „clasica” - Nadal - Djokovic Australianul John Millman nu a putut repeta performanța din meciul cu Roger Federer, australianul cedand in trei seturi (6-3, 6-4, 6-4) in fața lui Novak Djokovic. Sarbul este in semifinale la US Open, unde il va intalni pe Kei Nishikori,…

- John Millman nu a putut repeta evoluția foarte buna din meciul cu Roger Federer, australianul cedand in trei seturi (6-3, 6-4, 6-4) in fața lui Novak Djokovic. Sarbul este in semifinale la US Open, acolo unde il va intalni pe Kei Nishikori (succes in cinci seturi cu Marin Cilic).

- Jucatorul sarb de tenis Novak Djokovic a castigat duminica finala masculina a Turneului de Mare Slem de la Wimbledon, dupa ce l-a invins, in trei seturi, 6-2, 6-2, 7-6 (7/3), pe sud-africanul Kevin Anderson.

- Novak Djokovic si Kevin Anderson disputa, duminica, finala editiei 2018 a turneului de la Wimbledon, incepand cu ora 16:00, partida ce va decide campionul, dar si numele celui care ii va fi partener lui Angelique Kerber la traditionalul dans al castigatorilor de la dineul oficial. Meciul Djokovic -…

- Novak Djokovic (31 de ani, 21 ATP) și Kevin Anderson (32 de ani, 8 ATP) se dueleaza azi, de la ora 16:00, in marea finala de la Wimbledon. Partida va putea fi urmarita in format liveSCORE&FOTO pe GSP.ro și in direct la Eurosport 2. LIVE de la 16:00 » Novak Djokovic - Kevin Anderson Revenit dupa accidentarea…

- WIMBLEDON 2018. Novak Djokovic s-a impus cu 6-4, 3-6, 7-6 (9), 3-6, 10-0, ultimul set durand 91 de minute. Djokovic se intoarce astfel pentru prima oara dupa anul 2015 in finala turneului de la Wimbledon, urmand sa-l intalneasca duminica, de la ora 16.00, in lupta pentru trofeu pe sud-africanul Kevin…

- CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL 2018 Selectionata Croatiei s-a calificat in premiera in finala Cupei Mondiale de fotbal, miercuri seara, dupa ce a invins formatia Angliei cu scorul de 2-1 (0-1, 1-1), la capatul...