- Finala turneul de tenis de la Zadar, din circuitul Adria Tour, organizat de sarbul Novak Djokovic, numarul unu mondial, a fost anulat, duminica, dupa ce bulgarul Grigor Dimitrov a anuntat ca a fost testat pozitiv la noul coronavirus, transmit agentiile internationale de presa. Dimitrov (29 ani), cel…

- Novak Djokovic a organizat saptamâna trecuta prima ediție a Adria Tour, un turneu demonstrativ la care au participat în fiecare zi peste 4000 de spectatori. De-a lungul acelor zile, liderul ierarhiei ATP a intrat în contact cu Nikola Jankovic, sportiv care a fost depistat pozitiv pentru…

- Tenismanul austriac Dominic Thiem, numarul 3 mondial, a castigat etapa de la Belgrad a turneului demonstrativ Adria Tour, in finala careia l-a invins duminica in trei seturi, 4-3, 2-4, 4-2, pe sarbul Filip Krajkovic (32 ATP). Krajinovic, care l-a invins sambata pe compatriotul sau Novak Djokovic, a…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, nr. 1 mondial, a invitat cativa dintre cei mai buni jucatori din lume pentru a participa in acest weekend la un turneu umanitar la Belgrad, in fata unui public incantat ca poate vedea din nou din tribune meciuri de calitate, relateaza AFP. Dominic Thiem (3 ATP), Alexander…

- Jucatorii croati de tenis Marin Cilic (37 ATP) si Borna Coric (33 ATP) si-au anuntat prezenta la turneul organizat la mijlocul lunii iunie de sarbul Novak Djokovic, anunța Reuters . Ei se vor alatura altor jucatori din top 50 care au confirmat participarea, precum germanul Alexander Zverev, austriacul…

- Simona Halep a spus ca s-a intristat atunci cand a aflat ca ediția din acest an de la Wimbledon a fost anulata. Sunt trista sa aflu ca Wimbledon nu va mai avea loc in acest an. Finala de anul trecut va fi mereu una dintre cele mai fericite zile din viața mea, dar trecem prin ceva mai important decat…