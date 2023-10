Stiri pe aceeasi tema

- Camerele de filmat au surprins o situație periculoasa in bucatarie, chiar in Marea Finala a sezonului 12 Chefi la cuțite. Flacarile au izbucnit la echipa Ioanei Dehelean, iar Alex Bunea a fost la un pas de un incident grav. De asemenea, Valentin Timofte și Janni Alexandridis și-au adresat replici neașteptate.

- Au ieșit scantei intre Raluca Hulubei și Valentin Timofte, cuțitul de aur al lui chef Sorin Bontea, in Finala sezonului 12 Chefi la cuțite de pe 18 octombrie 2023. Concurenta s-a enervat și a țipat la colegul de platou, fara reținere.

- Valentin Timofte, Ioana Dehelean și Janni Alexandridis și-au facut echipele alaturi de care sa gateasca in Finala sezonului 12 Chefi la cuțite. Finaliștii au ales cu mare atenție persoanele cu care vor imparți bancul de lucru in ultima etapa a show-ului culinar. Iata la ce strategii au apelat.

- Emoții mari la „Chefi la cuțite”! S-au ales echipele pentru marea finala! Janni Alexandridis a calculat cu atenție și a decis strategic. Ce hotarare a luat concurentul in acest punct important al competiției.

- Finaliști „Chefi la cutite” sezonul 12. In seara asta are loc marea finala a show-ului culinar de la Antena 1. Ioana Dehelean, Valentin Timofte si Janni Alexandridis sunt finaliștii, cei care lupta pentru marele premiu in valoare de 30.000 de euro. Ieri seara, semifinala „Chefi la cuțite” i-a purtat…

- Valentin Timofte face parte dintre cei trei finaliși ai sezonului 12 Chefi la cuțite. Concurentul a obținut cuțitul de aur al lui Sorin Bontea și a facut performanța de la o ediție la alta. Acesta a venit cu un mare vis in cooking show, iar acum nu poate decat sa fie satisfacut de rezultate.

- Ediția de seara trecuta a venit cu mari emoții pentru concurenții de la Chefi la cuțite, asta dupa ce au fost anunțați cei trei finaliști. Deși și-a dorit sa ajunga pana la finalul competiției, Alex Mihoc nu a ocupat un loc in finala.

- S-au incins spiritele la proba individuala, in cadrul echipei lui Sorin Bontea. Valentin Timofte și Maryoris Hurtado s-au certat cand iși gateau preparatele, din cauza cuptorului pe care il foloseau amandoi.