Finala selecției naționale pentru Eurovision 2023 se va desfășura pe 11 februarie Reprezentantul Romaniei la Eurovision 2023 va fi ales in data de 11 februarie in cadrul finalei selecției naționale. Tragerea la sorți pentru desemnarea țarilor participante in cele doua semifinale a avut loc ieri, la Liverpool, orașul in care se va desfașura competiția muzicala de anul acesta, se arata intr-un comunicat al TVR, anunța Rador.

