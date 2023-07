Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici (18 ani) a explicat strategia din seriile și semifinalele probei de 200 de metri liber. Campionul mondial en-titre a remarcat cateva detalii interesante in bazinul de la Fukuoka. Reporterul Roxana Fleșeru și fotoreporterul Raed Krishan sunt in Japonia, la Fukuoka, și transmit toate informațiile…

- David Popovici a primit trofeul pentru “Cel mai bun inotator din lume la masculin 2022”.2023 este anul in care inotatorul roman a reușit un nou record mondial in probele de 100 și 200 de metri liber, proba regina a inotului.Sportivul in varsta de 18 ani a caștigat doua titluri mondiale și doua europene…