- Echipa nationala a Spaniei a invins duminica, la lovituri de departajare, scor 5-4 (0-0, 0-0), echipa nationala a Croatiei, in finala Ligii Natiunilor, castigand trofeul, informeaza news.ro.La Rotterdam, pe stadionul De Kuip, prima repriza din finala Ligii Natiunilor, dintre Spania si Croatia, a…

- Performanta fabuloasa reusita de Rodri, care a ajutat-o pe Spania sa castige UEFA Nations League. „La Roja” a invins-o in finala pe Croatia si a cucerit trofeul. Meciul care s-a disputat la Rotterdam a putut fi urmarit pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Eroul lui Manchester City din finala UEFA Champions…

- Croatia - Spania, meci contand pentru finala editiei 2023 din UEFA Nations League, este programat, duminica, 18 iunie, de la ora 21:45, pe Stadionul De Kuip din Rotterdam, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1 si Prima Sport 1.

- Croatia – Spania este finala Nations League 2023. Ultimul act de la Rotterdam se joaca in aceasta seara, de la ora 21:45, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Spania, finalista si in 2021, cand a pierdut ultimul act de pe San Siro in fata Frantei, a trecut in semifinale de Italia, scor 2-1. […] The…

- Pentru a doua ediție consecutiva de Liga Națiunilor echipa Spaniei a ajuns in finala, in timp ce pentru Croația este prima apariție in ultimul act al acestei intreceri destinate echipelor naționale din Europa. Finala din acest an se va disputa pe ”De Kuip” din Rotterdam, duminica, incepand cu ora 21:45,…

- Olanda – Croatia 2-4, in prima semifinala din Liga Natiunilor. Naționala lui Luka Modric a obținut biletele pentru ultimul act, dupa un meci decis in urma celor doua reprize de prelungiri. Partida a fost arbitrata de romanul Istvan Kovacs. A doua finalista din Liga Națiunilor se va decide dupa disputarea…

- Selectionerul nationalei de fotbal a Spaniei, Luis de la Fuente, a convocat pentru turneul final al Ligii Natiunilor opt nume noi fata de debutul sau in functie, lotul incluzandu-i pe Unai Simon, Jesus Navas, Jordi Alba, Juan Bernat, Robin Le Normand, Sergio Canales, Marco Asensio si Rodrigo Moreno,…

