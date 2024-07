Stiri pe aceeasi tema

- Mirii și miresele sezonului 9 Mireasa au stralucit in Marea Finala. Imbracați in ținute alese, Ștefan, Alexandru, Vlad și Liviu au pașit emoționați in fața telespectatorilor și și-au așteptat miresele. Iata cum au reacționat.

- Reality show-ul matrimonial „Mireasa” difuzat pe Antena 1 iși va desemna maine (de la ora 14:00) caștigatorii. Patru cupluri se pregatesc sa intre in marea finala și sa lupte pentru marele premiu in valoare de 40.000 de euro. Cuplurile care și-au depus actele și sunt pregatite sa faca pasul cel mare…

- Bogdana și Liviu au confirmat ca nu mai formeaza un cuplu in urma cu o luna, asta dupa ce s-a zvonit ca ar fi ajuns la desparțire. Fosta concurenta spune ca urmeaza sa divorțeze și susține ca, de fapt, Liviu ar fi fost cel responsabil de separarea lor.

- Maine, de la ora 14:00, in direct la Antena 1, concurentii reality show-ului matrimonial Mireasa duc batalia finala in lupta pentru marele premiu in valoare de 40.000 de Euro. Patru dintre cuplurile inscrise in competitie au depus actele si vor lupta in marea finala mai determinate ca niciodata sa demonstreze…

- Antonia, fosta concurenta din sezonul 9 Mireasa, a facut un anunț important pentru susținatorii sai inainte cu trei zile de Marea Finala a show-ului matrimonial. Aceasta a transmis un mesaj in mediul online.

- Mult a fost, puțin a mai ramas pentru cuplurile de la Mireasa care vor sa se casatoreasca in Marea Finala. Printre ei se numara și Delia și Liviu, care au depus actele pentru a face cununia civila. Concurenta este incantata ca urmeaza sa se marite, așa ca i-a cerut sfatul doamnei Daniela.

- Mult a fost, puțin a mai ramas pentru cuplurile de la Mireasa care vor sa se casatoreasca in Marea Finala. Printre ei se numara și Delia și Liviu, care au depus actele pentru a face cununia civila. Concurenta este incantata ca urmeaza sa se marite, așa ca i-a cerut sfatul doamnei Daniela.

- Intalnire inedita in cadrul seriei de concerte Musical Extravaganza Continue reading Tenorul STEFAN VON KORCH, baritonul FANG SHUANG si pianistul ALEXANDRU BURCA in premiera impreuna la Sala Dalles, pe 17 Iulie in concertul extraordinar “Of Inimiora” at Tabu.