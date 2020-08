Stiri pe aceeasi tema

- Un meci pentru un titlu. Partida Universitatea Craiova - CFR Cluj de luni, de la ora 20.30, va decide campioana Romaniei, chiar daca gruparea olteana mai avea un joc restanța de disputat, noteaza Gazeta Sporturilor.Astfel, Federația Romana de Fotbal a decis, luni, cu unaniminate de voturi, ca in cazul…

- Candidatul Mișcarii Patrioților Romani pentru Primaria Capitalei, Viorel Catarama, propune o soluție radicala pentru tranșarea campionatului Romaniei la fotbal - ”sa se joace numai la victorie”:”O soluție pentru derby-ul de luni, dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj: meciul sa se joace…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul etapelor #10 din play-off și #13 din play-out. Toate partidele pot fi urmarite in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Plus, Telekom Sport și Digi Sport. Meciul Craiova - CFR Cluj, care poate decide titlul in Liga 1, se joaca luni, 3 august,…

- Antrenorul CFR Cluj, Dan Petrescu, considera ca echipa CS Universitatea Craiova a devenit favorita la titlu dupa victoria de duminica."Au fost multe ocazii de ambele parti, am revenit de la 2-0. A fost o saptamana agitata la noi, la club, cu multe probleme si jucatorii nu cred ca au reusit…

- Prevazut initial in primavara, turneul fusese amanat pentru sfarsitul verii, insa instantele conducatoare ale handbalului au considerat in final ca nu sunt intrunite conditiile pentru derularea sa. Citeste si Romania nu va avea campioana la handbal in 2020. Cine va participa in Champions League…

- Liga 1 se va relua la sfarșitul saptamanii viitoare cu porțile inchise, insa ministrul Sportlui, Ionuț Stroe, este optimist ca fanii vor putea reveni in tribune in scurt timp, noteaza Antena Sport.Conform lui Ionuț Stroe, specialiștii din ministerul Sportului lucreaza impreuna cu cei de la Federația…

- Liga 1 revine dupa o pauza de doua luni și jumatate, din cauza pandemiei de coronavirus, iar intre 12 și 15 iunie se vor juca meciurile din etapa a 3-a din play-off și play-out. Liga Profesionista de Fotbal a anunțat azi programul etapei a 3-a, cu care se va relua Liga 1. Primul meci va fi pe 12 iunie,…