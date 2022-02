Stiri pe aceeasi tema

- In contextul agresiunii militare ruse impotriva Ucrainei, precedata de recunoașterea ilegitima de catre Rusia a așa-numitelor „republici” separatiste Donețk și Lugansk, precum și in linie cu demersurile de același tip efectuate de toate statele membre UE, ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu…

- Comandantii militari rusi au primit deja ordinele de atac in vederea invadarii Ucrainei, conform unor surse din serviciile de informatii americane citate de CBS. In acest moment, comandantii rusi aflati pe teren planifica modul in care sa-si manevreze fortele in sectoarele de front care le-au fost atribuite.…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a transmis ca, in actualul context de securitate din regiune, tara noastra a fost consultata indeaproape de catre Statele Unite si a oferit asigurari ca Romania este protejata, scrie adevarul. Ministrul Aurescu a declarat sambata, intr-o emisiune la Antena…

- Rusia nu va incepe un nou razboi, ci va pune capat unuia vechi, care dureaza de opt ani – aceasta este justificarea prezentata la televiziunea de stat de la Moscova. Rusia nu are cum sa nu puna capat razboiului din estul Ucrainei – spune propaganda de stat a Federației Ruse. Aceasta propaganda tace…

- Uniunea Europeana trebuie sa fie vizibila și vocala cu privire la situația de securitate din Europa și acumularile de trupe rusești in apropierea Ucrainei și in regiunea Marii Negre, a declarat luni ministrul de externe Bogdan Aurescu, pledand din nou pentru “aceelerarea pregatirii sancțiunilor” europene…

- Rușii iau atitudine fața de harta Ucrainei afișata de șeful diplomației ucrainene. Dmitri Kuleba, la intrevederea cu secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, in care unele regiuni ale Federației Ruse sunt trecute in componența statului ucrainean.

- Prezența forțelor ruse in apropierea graniței cu Ucraina și langa Marea Neagra a starnit ingrijorarea autoritaților romane, a relatat Digi 24. Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a declarat luni, 10 ianuarie, ca este nevoie de o detensionare rapida a situației. „Exista o ingrijorare legitima din partea…

- Rusia doreste sa evite un conflict cu Ucraina si cu Occidentul, a declarat joi presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, transmit Reuters si EFE, informeaza AGERPRES . „Aceasta nu este alegerea noastra, nu dorim acest lucru”, a subliniat Putin la conferinta sa de presa anuala traditionala, de sfarsit…