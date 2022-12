Stiri pe aceeasi tema

- Doru Nicuț a pregatit pentru marea finala iUmor o serie de glume „cu ținta” catre cateva nume sonore din showbiz-ul autohton, iar unul dintre jocurile sale de cuvinte a animat sala. Din „repertoriu” nu a lipsit insa nici autoironia. Care a fost momentul in care s-a strigat in cor „ce buna e asta!”

- Sergio Starman a impletit umorul cu magia, in ediția cu numarul 12 iUmor, rezultand un moment artistic demn de marile scene. Nu este prima oara cand concurentul iși demonstreaza creativitatea, cucerindu-i pe jurați și intr-unul dintre sezoanele trecute.

- In ediția cu numarul zece din aceasta seara a emisiunii Te cunosc de undeva, Sezonul 18, Jo și Liviu Teodorescu s-au transformat in Toy Box și au interpretat piesa ”Tarzan & Jane”. Momentul lor a fost unul de senzație iar jurații au fost impresionați de intreg momentul.

- Viorel Stanescu s-a bazat pe experiența „de scena” capatata la X-Factor, astfel ca a pregatit un moment de neuitat și pentru ediția cu numarul 10 iUmor, din 30 octombrie 2022. La scurt timp, jurații, prezentatorii, dar și publicul au urcat pe scena la „bairam”.

- Feli și Nicolai Tand au trecut, in aceasta seara, printr-o transformare spectaculoasa la Te cunosc de undeva - Sezonul 18. In ediția cu numarul opt a emisiunii, cei doi concurenți s-au transformat in Mioara Velicu și au interpretat piesa ”Hora mea moldoveneasca”, iar prestația celebrului chef nu a fost…

- Apollo Adonis a pus in scena iUmor, ediția a 9-a din 23 octombrie 2022, un numar de stand-up comedy direct din „Olimp”, avand in vedere originile grecești ale concurentului. Cu numele de scena al unui zeu și parul unui „Adonis”, ce putea sa mearga rau?

- Iulian Nunuca este concurentul in varsta de 18 ani, din Pașcani, care a reușit sa faca un adevarat spectacol pe scena Vocea Romaniei, in ediția de vineri seara, 7 octombrie. Nascut intr-o familie de cantareți, cu tatal și bunicul lautari, Iulian a preluat talentul, insa l-a dus intr-o cu totul alta…

- Nick Bodea a cucerit publicul in prima ediție de iUmor, sezonul 13, dupa ce a pus in scena un moment inedit de roast la adresa emisiunii și a juriului. Iata detaliul care a facut numarul sa fie unul special!