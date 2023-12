Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce echipa Chefi la cuțite s-a destramat, toți fanii așteptau cu sufletul la gura sa afle care sunt noii bucatari ce vor veni in emisiune. S-a aflat, oficial, numele celor trei chefi ce ii vor inlocui pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu. Iata și primele lor reacții inainte…

- Vești bune pentru telespectatorii de la Antena 1! Au fost aleși cei patru jurați care vor face show in urmatorul sezon la Chefi la cuțite. Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Ștefan Popescu și Chef Orlando Zaharia sunt cei care vor juriza preparatele concurenților.

- Cel de-al șaptelea episod al noului sezon iUmor, difuzat sambata trecuta, de la 20:00, la Antena 1, a adus in fata celor patru jurati, Cosmin Natanticu, Catalin Bordea, Delia si Cheloo, concurenti din toate colturile lumii.

- Mark Allen a starnit hohote de ras dupa ce a castigat finala Champion of Champions 2023, in direct in AntenaPLAY. Sportivul in varsta de 37 de ani nu i-a dat nicio sansa lui Judd Trump si s-a impus cu 10-3. Nord-irlandezul a castigat pentru a doua oara Champion of Champions si s-a alaturat unei liste…

- Camila Basterra este concurenta care a facut spectacol la iUmor. Cel de-al șaselea episod, ce va putea fi urmarit sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1, va aduce in fata telespectatorilor cele mai neasteptate momente artistice.Astfel ca, cei mai indrazneți concurenți, invitați speciali unul și unul…

- Grupul Antena 1 a anunțat ca Florin Dumitrescu, Catalin Scarlatescu și Sorin Bontea nu vor mai face parte din juriul showului culinar „Chefi la Cuțite”, din cauza refuzului acestora de a participa la filmarile de luna aceasta. Cei trei au invocat starea de oboseala drept justificare, desi intre filmari…

- In ediția din aceasta seara de la Chefi la cuțite, sezonul 12, concurenții au dat tot ce este mai bun pentru a gati preparatele, iar cei trei jurați au pus la joc cele trei amulete. Proba a starnit hohote de ras, insa le-a dat batai de cap unor concurenți.