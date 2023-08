Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara are loc finala emisiunii Insula Iubirii, sezonul 7. Iulian Clonț și Cristina Rancov au venit in emisiune foarte increzatori in relația lor, iar la intalnirea de la ultimul bonfire s-au resimțit emoții puternice. Barbatul și-a stapanit cu greu lacrimile. Au ramas sau nu cei doi impreuna…

- Cristina Rancov și-a surprins fanii cu mai multe imagini, dupa ce s-a lasat pe mana hairstylist-ului și a trecut de parul vopsit in mai multe nuanțe la o culoare la fel de indrazneața. Concurenta de la Insula Iubirii a postat și un scurt mesaj la aceasta postare, lasand sa se ințeleaga ca nu este interesata…

- Cristina Rancov a comentat imaginile vazute cu Iulian Clonț la bonfire. Imaginile care nu s-au vazut pana acum la televizor sunt disponibile in exclusivitate pe AntenaPLAY la Insula Iubirii PLUS și Insula Iubirii EXTRA.

- Cristina Rancov, soția lui Iulian Clonț, și-a exprimat nemulțumirile in ceea ce privește unele ispite masculine din Thailanda in episodul 3 din Insula Iubirii PLUS, emisiune exclusiva AntenaPLAY. Iata cu cine și-ar fi dorit sa mearga la un date.

- Cristina Rancov este una dintre concurentele care a decis sa participe, alaturi de soțul, Iulian Clonț, la Insula Iubirii sezonul 7. Urmaritorii acesteia au descoperit cum arata tanara in urma cu 4 ani și un detaliu i-a surprins din plin.

- Ediția din aceasta seara, de pe data de 30 iunie 2023, a adus multe emoții la Insula Iubirii. In aceasta seara, Iulian a luat o decizie radicala la bonfire. Concurentul emisiunii a declarat ca iși dorește sa paraseasca Insula Iubirii. Iata ce raspuns i-a dat prezentatorul Radu Valcan la cererea lui!

- Fanii emisiunii Insula Iubirii sezonul 7 au ocazia sa vada imagini exclusive de la primul bonfire al baieților. Un moment surprinzator a fost atunci cand Iulian Clonț i-a cerut ceva neașteptat lui Radu Valcan.

- Cristina Rancov și Iulian Clonț formeaza unul dintre cele cinci cupluri de la Insula Iubirii sezonul 7. Cei doi sunt impreuna de 11 ani și sunt casatoriți de 10 ani. Au venit la emisiune ca sa demonstreze ca iubirea nu are varsta.