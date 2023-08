Stiri pe aceeasi tema

- Ema Oprișan și Razvan Kovacs ar fi fost desparțiți in momentul in care au venit la Insula Iubirii. Deși concurenta a ezitat sa vorbeasca despre acest subiect, ispita Daria Cuflic a facut publice dezvaluirile pe care concurentul i le-a facut.

- Ema Oprișan a clarificat situația și a dezvaluit detalii noi despre relația dintre ea și Razvan Kovacs inainte de a veni la Insula Iubirii sezonul 7. Ce s-a aflat la episodul de bonfire integral.

- Ema Oprișan a vazut noi imagini dureroase cu iubitul sau, Razvan Kovacs, in compania ispitei Daria Cuflic. Concurenta a rabufnit dupa ce a plecat de la bonfire-ul din ediția 9 a sezonului 7 Insula Iubirii, de pe 20 iulie 2023.

- Situație revoltatoare la o școala din Sectorul 4 al Capitalei. Mai mulți parinți au facut sesizari catre autoritați dupa ce li s-a cerut in jur de 3.000 de lei de persoana pentru renovarea salii de clasa in care vor invața copiii lor.

- Cu toate ca a calcat deja stramb, inșeland-o pe Ema Oprișan chiar la inceputul relației, a acceptat sa mearga in Thailanda pentru a-i dovedi ca a devenit un barbat fidel. Inca din primele ediții ale acestui sezon, concurentul a facut o impresie puternica publicului, fanii reality show-ului dorindu-și…

- In ediția 3 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, Ema Oprișan și ispita Romeo Vasiloni au avut parte de niște tachinari subtile in piscina. Razvan Kovacs a facut o dezvaluire neașteptata despre ispita Maria Ilioiu.

- Emanuela Oprișan și Razvan Kovacs formeaza unul dintre cele cinci cupluri de la Insula Iubirii sezonul 7. S-au cunoscut in mediul online, iar acum au venit in Thailanda pentru a-și testa limitele in relație.