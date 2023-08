Stiri pe aceeasi tema

- Marius Moise a fost uimit atunci cand a auzit ce a avut de spus ispita Oana Monea, la ultima ceremonie a focului, de la Insula Iubirii sezonul 7. Și Bianca Giurca a avut parte de o surpriza de proporții atunci cand a ascultat confesiunea luil Alin Simoiu.

- In ultima ediție de la Insula Iubirii, Bianca Giurca și Marius Moise s-au intalnit și amandoi au vazut cat de mult s-au apropiat de ispite. Concurentul spune ca a fost deranjat de legatura dintre iubita lui și Alin Simoiu și a fost surprins sa vada cat de mult s-a atașat de el.

- Oana Monea mai ține legatura cu Marius Moise? Asta este intrebarea care sta pe buzele telespectatorilor de la Antena 1, dupa ce ispita de la Insula Iubirii s-a aratat deranjata de gesturile pe care concurentul le-a facut in emisiune. Iata ce a spus antreprenoarea despre concurent!

- Dupa ce, in ediția trecuta, Marius Moise și Oana Monea s-au sarutat, concurentul pare dornic sa duca legatura lor la urmatorul nivel, spre nemulțumirea ispitei, care spune ca se grabește și ca nu este un barbat asumat. Cei doi au ramas in camera, așa ca, Marius Moise a dat frau liber gandurilor, in…

- In episodul 13 din „Ce s-a intamplat in casa baieților”, emisiune exclusiva AntenaPLAY, Oana Monea a scos la iveala detalii despre interacțiunea ei cu Marius Moise in club. Iata ce i-a spus concurentul dupa ce și-a exprime dorința de a o saruta in vazul tuturor.

- Intre Oana Monea și Marius Moise s-a creat o chimie speciala la Insula Iubirii, iar ispita a reușit sa ii atraga atenția concurentului. Așadar, curiozitatea cea mai mare este daca el a rezistat sau nu tentației și frumuseții ispitei. Iata ce a raspuns Oana Monea, cand a fost intrebata acest lucru.

- Oana Monea este foarte sincera atunci cand vorbește despre emisiunea la care a participat atat in sezonul trecut, cat și in sezonul acesta. Ei bine, ispita de la Insula Iubirii a vorbit recent despre parerea pe care ea o are fața de Marius Moise, dupa participarea la emisiunea de la Antena 1. Iata ce…

- Inca din prima zi, Marius Moise a dezvaluit faptul ca a admirat-o pe Oana Monea inca din sezonul trecut. Nu a durat mult și iata ca itnre cei doi s-a realizat o apropiere, la Insula Iubirii sezonul 7.