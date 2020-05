Stiri pe aceeasi tema

- Siena Vușcan, finalista de la ”Romanii au talent” de pe Pro TV, a carei mama este turdeanca, a evoluat in aceasta seara reușind sa impresioneze din nou. Filmarea Sienei s-a realizat in Cheile Turzii. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ce a insemnat pentru tine sa obții un Golden Buzz? Ce ai simțit in acele clipe? Un moment memorabil, plin de emoție și confirmarea ca ceea ce fac prin cantec ajunge in sufletul oamenilor. Care au fost cele mai memorabile reacții ale prietenilor și rudelor? Nimeni nu s-a așteptat…

- Vineri seara, de la ora 20:30, vor fi momente spectaculoase si pline de emotie, pregatite de cei 10 castigatori ai Golden Buzz-ului din acest sezon: Aura Marcu, Daria Calugaru, Duo Maintenant, Erno Varga, Gennady Tkachenko, Mihai Tigaret, Radu Palanita, Sara Ardeleanu, Siena Vuscan, Theodor Marcu. De…

- "A fost o satisfacție imensa pentru toți anii de munca pe care ii avem in spate. A fost un vis devenit realitate. Ne-am simțit exact ca in momentele in care caștigam o medalie de aur la un campionat. Evident, nu exista talent fara multa munca. Munca, munca și iar munca – singura cheie spre…

- FINALA ROMANII AU TALENT 29 MAI 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV. Cei 10 concurenți care au primit Golden Buzz sunt pregatiți pentru marea finala Romanii au talent! Sunt cei care au ridicat sala in picioare, care au lasat jurații și prezentatorii fara cuvinte și care i-au convins sa apese…

- Una dintre cele mai importante premiere ale anului 2019,pentru Pavel Bartoș, a fost debutul lui ca regizor de film. Romanian tradition,o comedie romaneasca, a fost lansat anultrecut și a aratat o noua latura a cunoscutului actor și prezentator TV! Filmul prezinta experiența a doi studenți care nimeresc,…

- Show-ul „Romanii au talent“ va mai avea trei editii, anunta reprezentantii Pro TV. Dupa o ultima etapa de auditii, ce va fi difuzata vinerea viitoare, pe 15 mai, urmeaza o editie speciala si marea finala.

- Marele maestru norvegian Magnus Carlsen, campionul mondial en titre la sah, a castigat turneul online organizat la initiativa sa, in finala caruia l-a invins pe americanul Hikaru Nakamura, informeaza site-ul Chess24.com, care a gazduit aceasta competitie. "Nu vreau sa va mint, ar fi fost o mare dezamagire…