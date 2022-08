Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva franceza Caroline Garcia, locul 35 mondial, s-a calificat, sambata, in finala turneului de categorie WTA 1000 de la Cincinnati, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a fost invinsa de cehoaica Petra Kvitova cu 6-2, 6-3, miercuri, in runda a doua a turneului WTA 1.000 de la Cincinnati (Ohio), dotat cu premii totale de 2.527.250 de dolari.

- Targovișteanca Sorana Cirstea ( 40 WTA) a parasit competiția de la Cincinneti in cel de-al doilea tur al turneului. Aceasta a fost eliminata de Petra Kvitova (28 WTA). Dupa ce Post-ul Sorana Cirstea a parasit competiția de la Cincinnati dupa o infrangere cu 0 – 2 apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Ana Bogdan (nr 75 WTA a castigat turneul BCR Iasi Open dupa ce a invins-o in finala pe unguroaica Panna Udvardy. Jucatoarea romana a caștigat astfel, primul titlu din cariera. Ana Bogdan s-a impus in finala turneului de la Iasi, in trei seturi, scor 6-2, 3-6, 6-1. In acest sezon, romanca a mai disputant…

- Ana Bogdan (29 ani, 108 WTA) a fost invinsa de Caroline Garcia (28 ani, 45 WTA), cu 6-4, 6-1, duminica, in finala turneului WTA 250 de la Varsovia, dotat cu premii totale de 251.750 de dolari. Jucatoarea romana de tenis s-a aflat la prima finala WTA din cariera. Meciul a durat o ora si 21 de minute.…

- In luna iunie a acestui an, apele au luat 35 de vieți! Astfel de tragedii se produc, din nefericire, in fiecare vara, iar dovada stau cele 33 de persoane care s-au inecat in luna iunie a anului trecut! Vremea din ce in ce mai calda ii indeamna pe oameni la scaldat, insa, pentru evitarea unor adevarate…

- In luna iunie a acestui an, apele au luat 35 de vieți! Astfel de tragedii se produc, din nefericire, in fiecare vara, iar dovada stau cele 33 de persoane care s-au inecat in luna iunie a anului trecut! Vremea din ce in ce mai calda ii indeamna pe oameni la scaldat, insa, pentru evitarea unor adevarate…

- Rafael Nadal (35 de ani, locul 5 ATP) și Casper Ruud (23 de ani, 8 ATP) vor lupta in aceasta dupa-amiaza, de la ora 16:00, in finala Roland Garros 2022. Partida va fi live pe GSP.ro și in direct la TV pe Eurosport. Iga Swiatek a caștigat tabloul feminin, dupa 6-1, 6-3 in finala de sambata cu Cori „Coco”…