- Elena Rybakina – Aryna Sabalenka se vor infrunta in finala feminina de la Australian Open 2023 pentru glorie și marele premiu de doua milioane de dolari americani. Sportiva din Belarus va juca pentru prima oara cu trofeul pe masa la un turneu de Grand Slam. Cele doua sportive s-au intalnit pana acum…

- ​Aryna Sabalenka si-a impus stilul de joc, a facut diferenta in special datorita fortei loviturilor, iar a cincea favorita de la Australian Open a gasit calea spre prima finala de Grand Slam din cariera. Magda Linette (45 WTA) nu a reusit sa o scoata pe adversara din zona de confort, iar surprinzatoarea…

- Rybakina si Sabalenka sunt cele mai bune sportive din acest an de la Australian Open, iar sambata se vor duela pentru ravnitul trofeu. Joi dimineata, Rybakina a trecut de Azarenka, in timp ce Sabalenka a invins-o pe surprinzatoarea Linette. Rybakina, un plus fata de Azarenka Elena Rybakina s-a calificat…

- S-au stabilit semifinalele la Australian Open 2023. Tenismanul sarb Novak Djokovic (locul 5 ATP) il va infrunta in penultimul act pe americanul Tommy Paul (25 de ani, 35 ATP), iar grecul Stefanos Tsisipas (locul 4 ATP) il va intalni pe rusul Karen Hacianov (20 ATP). Djokovic a trecut in sferturile de…

- Miercuri dimineața s-au stabilit semifinalele pe tabloul feminin de la Australian Open, iar una dintre cele patru tenismene prezente in penultimul act este, cu adevarat, o surpriza. Aryna Sabalenka (Belarus, favorita 5) se va lupta pentru un loc in marea finala de la Australian Open cu revelația competiției,…

- Organizatorii Australian Open 2023 au anunțat programul semifinalelor de pe tabloul feminin de simplu, Aryna Sabalenka (5) fiind singura jucatoare din Top 10 WTA ramasa in cursa pentru marele trofeu. Adversara sportivei din Belarus va fi surprinzatoarea Magda Linette (45 WTA), in timp ce Elena Rybakina…

- Elena Rybakina (23 de ani, locul 25 WTA), kazaha care a caștigat Wimbledon 2022 și Viktoria Azarenka (33 de ani, 24 WTA) se vor intalni in prima semifinala de la Australian Open 2023. Sportiva din Kazahstan a invins-o in sferturi pe Jelena Ostapenko (25 de ani, 17 WTA), scor 6-2, 6-4, in timp ce bielorusa…

- Nick Kyrgios si Novak Djokovic se vor intalni vineri intr-un meci demonstrativ, pe Rod Laver Arena, inainte de Australian Open. Cele aproape 15.000 de bilete au fost vandute in doar 58 de minute, iar australianul a avut o reacție ironica, dupa ce un jurnalist și-a exprimat uimirea pe Twitter.