Finala Eurovision, la Buzau

Stiri pe aceeasi tema

- Finala Eurovision Romania 2020 urmeaza sa fie organizata, anul acesta, in municipiul Buzau. Evenimentul se va desfasura in Sala Sporturilor, iar municipalitatea buzoiana va finanta organizarea concursului cu 956.000 de lei, prin implicarea Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman”.

- O buzoianca de 58 de ani a murit aseara seara intr-un accident rutier provocat chiar de soțul ei. Tragedia a avut loc pe DN10, la intrarea in municipiul Buzau. Din primele date, in timp ce conducea autoturismul pe direcția Brașov catre Buzau, in apropiere de intrarea in municipiul Buzau, in curba la…

- Grav accident rutier pe DN10 la ieșire din municipiul Buzau. Din primele date, in timp ce conducea autoturismul pe direcția Brașov catre Buzau, in apropiere de intrarea in municipiul Buzau, in curba la dreapta, un șofer buzoian de 63 de ani a pierdut controlul direcției, imprejurare in care a intrat…

- O buzoianca de 58 de ani a murit luni seara intr-un accident rutier provocat chiar de soțul ei. Tragedia a avut loc pe DN10 la intrare in municipiul Buzau. In timp ce conducea autoturismul pe direcția Brașov catre Buzau, in apropiere de intrarea in municipiul Buzau, in curba la dreapta, un șofer buzoian…

- Minifotbalul omagiaza, la Focșani, Unirea Principatelor Romane printr-o competiție de anvergura, ”Cupa Micii Uniri”, care va avea loc sub egida Federației de Minifotbal din Romania, in perioada 17-19 ianuarie. Au fost invitate echipe de minifotbal din Bucuresti, Bacau, Buzau, Brașov, Braila, Galați,…

- Conducerea Trans Bus le aduce la cunoștința buzoienilor urmatoarele modificari survenite in programul de transport public al operatorului regional dupa cum urmeaza: 1. programul de transport al operatorului in saptamana 23.12.2019-29.12.2019 se va desfașura astfel: – in perioada 23-24.12.2019 operatorul…

- Peste 30 de echipe din Romania, intre care patru din Brașov, se vor reuni la Festivalul Național de Minihandbal Feminin, ce se va desfașura in Tarlungeni. La compeția, organizata de Federația Romana de Handbal, vor participa 32 de echipe din intreaga țara, cu jucatoare nascute in 2009 și mai tinere…

- De ultima ora! CUTREMUR puternic in Romania in ziua alegerilor CUTREMUR IN ROMANIA. In ziua de 10 Noiembrie 2019 la ora 13:53:56 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur cu magnitudinea ml 3.8, la adancimea de 170km. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…