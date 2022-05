Stiri pe aceeasi tema

- Finala Eurovision 2022 are avea loc la Torino, pe 14 mai, iar show ul va fi transmis in direct la TVR 1, de la ora 22.00.Reprezentantul Romaniei, WRS, va canta, sambata seara, alaturi de reprezentantii altor 24 de tari, in prima parte a finalei concursului Eurovision 2022.WRS, cu melodia Llamame, si…

- Wrs, cu piesa Llamame, s-a calificat, joi seara, in Finala Eurovision 2022. Reprezentantul Romaniei a concurat cu numarul 13, in a doua semifinala, care a fost transmisa in direct la TVR 1 și TVR International. Conform datelor centralizate de Eurovision World de la 6 mari case de pariuri, Romania este…

- Diseara, dupa orele 22.00 va incepe mult așteptata finala Eurovision Song Contest 2022. Un spectacol cu zeci de milioane de telespectatori, chiar și din Romania. Caci, dupa trei ani, concurentul nostru este din nou in finala. WRS (Urs), concurentul Romaniei va intra in competiție pe poziția 13. ”Greul…

- Romania va intra in prima parte a finalei Eurovision 2022 sambata, 14 mai, de pe poziția cu numarul 2, insa WRS va avea o misiune extrem de dificila, in contextul in care casele de pariuri dau ca favorita pentru caștigarea trofeului reprezentanta Ucrainei, Kalush Orchestra, cu melodia Stefania.

- Timur Miroshnychenko, prezentator al Eurovisionului in Ucraina din 2007, va comenta finala in tara sa dintr-un adapost anti-aerian, din cauza invaziei ruse. Marea finala a Eurovision 2022 va avea loc sambata, la Torino, in Italia. In Europa, milioane de persoane vor urmari evenimentul. Inclusiv in Ucraina…

- Reprezentanții Moldovei la Eurovision Song Contest 2022, Formația Zdob și Zdub și Frații Advahov, pleaca vineri, 29 aprilie, la Torino, Italia, pentru a incepe repetițiile. Ei vor evolua in prima semifinala, pe 10 mai, alaturi de alte 17 țari. Marea finala a concursului va avea loc pe 14 mai. Piesa…

- Cu doua luni inainte de finala Eurovision, editia a 66-a, care va avea loc pe 14 mai la Torino, Orchestra Kalush, care va reprezenta Ucraina, se afla in fruntea prognosticurilor, intr-un moment in care tara se afla sub bombardamentele unei violente ofensive rusesti lansate la sfarsitul lunii februarie,…